ФоРГО представил рейтинг регионов-лидеров социально-экономической устойчивости за III квартал 2024 года Экономика

Рейтинг социально-экономического положения регионов, представленный ФоРГО демонстрирует, что десятка регионов лидеров остается неизменной. Ресурсодобывающие регионы и обе столицы традиционно продолжают лидировать по социально-экономической устойчивости из-за относительно высокого объема производства на душу населения и высокого уровня зарплат.

В состав первой десятки лидеров по итогам 9 месяцев вошли: Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Чукотский автономные округа, Магаданская и, Сахалинская области, Москва, Ханты-Мансийский АО – Югра, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Красноярский край и Республика Татарстан.

Рейтинг показывает, что в целом по стране индекс промышленного производства за сентябрь 2024 года к сентябрю прошлого года составил 103,2%; за 9 месяцев к соответствующему периоду прошлого года – 104,4%.

Отгрузка товаров собственного производства по РФ в за 9 месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2023 года (без НДС) возросла на 21 462 млрд руб. (с 126 292 до 147 754 млрд. руб.) или на 17%.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года (первые 9 месяцев) стоимость произведенных и отгруженных товарных благ на душу экономически активного населения в целом по стране возросла с 862,5 до 1010,8 тыс. руб./чел., что соответствует 17,2%.

Среднемесячная заработная плата в целом по России на 1 сентября 2024 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 18,4%, с 69,4 до 82,2 тыс. рублей.

Средняя стоимость жизни (фиксированный набор товаров и услуг) по данным Росстата за тот же период увеличилась с 21 до 23 тыс. руб. (9,5%). Как следствие, индекс соцблагополучия (отношение среднемесячной зарплаты к стоимости жизни) в целом по РФ увеличился за год с 3,31 до 3,58.

Источниками первичных показателей для составления рейтинга служат данные официальной информации Федеральной службы государственной статистики (Росстата), предназначенной для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации.

Увидеть полную таблицу рейтинга, а также познакомится с его методикой и обоснованием критериев можно на сайте ФоРГО: http://civilfund.ru/mat/view/159.