"Единая Россия" в Нижегородской области подвела предварительные итоги работы в этом году Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Сегодня, 19 ноября, состоялась очередная конференция Нижегородского регионального отделения "Единой России". На ней были подведены предварительные итоги работы в этом году, обозначены приоритеты и задачи на ближайшее время.

"Оценку нашей работе, в первую очередь, дают жители области – наши избиратели. И самым ярким аргументом для поддержки могут быть только ее итоги, наш вклад в развитие Нижегородской области. В основе ежедневной работы партийного актива на всех уровнях лежит реализация народной программы "Единой России", которая, по сути, в 2021 году была написана жителями. Мы не отклоняемся от этого курса, лишь дополняем ее теми положениями, которые нам диктует время. А в реализации многих направлений видим серьезную динамику", - сказал губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин.

Так, в этом году в Нижегородской области было открыто шесть школ. Новые учебные заведения появились в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе, Городце, Сарове и на Бору. На данный момент идет строительство еще 12 школ почти на 11 тысяч мест, часть из которых будет введена в эксплуатацию до конца года.

В сфере здравоохранения в этом году построен 21 новый объект. Также на данный момент завершен капитальный ремонт 27 учреждений, поставлено 200 единиц оборудования в медицинские организации, закуплено 19 автомобилей.

В области культуры завершено строительство пяти новых объектов – в Балахнинском, Дивеевском и Уренском округах, городах Арзамас и Саров. Продолжается строительство ДК в Пильнинском округе и начато возведение Центра культурного развития в Кстове. Построено в этом году и 18 объектов спортивной инфраструктуры.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета "Единой России" Роман Любарский подчеркнул, что предусмотреть финансирование направлений народной программы в бюджетах всех уровней позволяет большинство представителей "Единой России" в законодательных и представительных органах власти.

"Нижегородское отделение "Единой России" традиционно является одним из лидеров в стране по реализации народной программы, партийных проектов, по работе в период избирательных кампаний. И в этом году мы вновь подтверждаем свой уровень. Сегодня мы входим в большой избирательный цикл. В следующем году нам предстоит серьезная муниципальная кампания, в 2026 – выборы в региональный парламент и Государственную Думу. Сейчас важно оглянуться назад и определить, с какими результатами мы выйдем к жителям, о чем будем с ними говорить. Главное в этой работе – фокус на людях, их ожиданиях. Мы должны сконцентрировать наши силы на решении проблем и реализации важных проектов", - сказал Роман Любарский.

Особое внимание было уделено включенности всех партийных институтов в работу. Особенно – первичных отделений и людей, которые в них состоят. Напомним, что этот год в "Единой России" был объявлен Годом первичных отделений.

"Все наши действия направлены на развитие первичного звена, повышение знаний секретарей, внедрение новых методов работы. Все мы понимаем, что секретари первичек работают непосредственно с людьми, знают их проблемы и чаяния. Именно они – руководители наших партийных ячеек – должны быть главными партийными организаторами на земле, активными участниками общественно-политической жизни", - отметил Глеб Никитин.

В преддверии съезда, который пройдет 14 декабря в Москве, на конференции были избраны делегаты от Нижегородской области. Всего регион представят 10 человек – шесть человек получают это право по статусу, еще четверых сегодня поддержали на конференции. Это заместитель губернатора Нижегородской области, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Андрей Гнеушев, руководитель депутатского объединения "Единой России" в Думе Нижнего Новгорода Евгений Костин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и активист регионального отделения партии Василий Найденко.

Также на конференции прошла ротация руководящих и коллегиальных органов регионального отделения.

В частности, прекращены полномочия следующих членов политсовета: Николая Калинина, Кирилла Карташева, Игоря Кораллова, Олега Лавричева, Вячеслава Лазарева, Дениса Миронова, Ольги Носковой, Игоря Плотичкина. Избраны в политсовет: Константин Верховинский, Евгений Горшков, Денис Дятлов, Дмитрий Кабайло, Андрей Прохоров, Анатолий Сидорин, Дмитрий Филипенко, Евгений Чинцов.

Обновился и кадровый состав Президиума Регионального политического совета Нижегородского регионального отделения "Единой России". Прекращены полномочия Соломона Апояна, Татьяны Берсеневой, Владимира Солдатенкова. Избраны в состав президиума политсовета Денис Дятлов, Александр Рыжов, Дмитрий Филипенко.