Российские компании представили свои разработки на China Hi-Tech Fair в Китае Бизнес

Фото: пресс-служба ЦИПР

С 14 по 16 ноября в китайском городе Шеньчжэнь прошла крупнейшая технологическая выставка в Восточной Азии China Hi-Tech Fair (CHTF-2024).

Как сообщает пресс-служба ЦИПР, вместе с правительством Нижегородской области ЦИПР второй раз представили совместный стенд с российскими решениями для международного рынка. В состав российской делегации вошли представители ключевых технологических компаний – МТС, Фирмы "1С", "Дао Тех", STM Labs, а также ряда нижегородских компаний, которые презентовали разработки и достижения региона.

Всего на выставке в Китае было представлено порядка 5 тысяч компаний из более чем 100 стран.

Компании продемонстрировали решения для телекоммуникационной отрасли, автоматизации бизнеса, разработки ПО и мобильных приложений, а из новинок – услуги консалтинга по работе с российскими заказчиками. На стенде были представлены следующие разработки: платформа видеоаналитики от Limavi, способная контролировать производственный процесс; платформа для телекоммуникационной отрасли от SWoyo; технологии "Фрактал" для фото- и видеофиксации нарушений ПДД; сервисы Pi.One и flexiflow от STM Labs для работы с большими объемами данных; ИТ-маркетплейс.рф от АНО "Горький Тех" – мультиязычный каталог отечественных ИТ-решений.

В рамках мероприятия состоялась деловая встреча представителей ЦИПР и организаторов выставки China Hi-Tech Fair во главе с президентом выставки Чен Лю, на которой обсудили перспективы расширения международного сотрудничества между странами. Особое внимание уделили приглашению китайских компаний на 10-ю юбилейную конференцию ЦИПР, которая состоится в 2025 году и станет по-настоящему масштабным событием.

"С каждым годом все больше укрепляется международная составляющая конференции ЦИПР. Это дает хорошую возможность для наших компаний представить себя и расширить свои контакты, найти новых партнеров. Мы видим серьезный интерес к региону и нашей ИТ-отрасли. Это особенно важно сегодня", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме того, на совместном стенде ЦИПР и правительства Нижегородской области компании "Дао Тех" и Sichuan Xilan Trading подписали меморандум о сотрудничестве в области вывода на российский рынок китайских ИТ-компаний. Благодаря сотрудничеству ожидается запуск новых проектов в высокотехнологичных отраслях - от промышленного интернета, облачных вычислений, ИИ, 5G до робототехники и умных складов.

"Мы нацелены на развитие партнерских связей с компаниями Китая и стран Юго-Восточной Азии. Такие площадкам как ЦИПР и China Hi-Tech Fair как раз позволяют технологичным компаниям расширить географию своей деятельности и получить доступ к новым рынкам, а также представить свои разработки на международном уровне", - сообщила Ольга Пивень, директор конференции ЦИПР.

Ранее сообщалось, что стенд Нижегородской области и конференции "ЦИПР" отмечен в Минске.