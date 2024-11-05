Глеб Никитин: "По территории Нижегородской области проходят очень важные для всей страны транспортные артерии" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём работника транспорта.

"Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

В современных реалиях от стабильной работы транспортной отрасли зависят все сферы жизнедеятельности. Это требует большой ответственности, постоянного вовлечения и развития. В отрасль постоянно приходят новые технологии, появляются новые задачи. Вы и сами всегда в движении, и обеспечиваете мобильность других людей. Вам удается оперативно отвечать на вызовы времени, находить возможности двигаться вперед", - говорится в тексте поздравления.

"По территории Нижегородской области проходят очень важные для всей страны транспортные артерии. Исторически регион был одним из центров развития водного транспорта, и, к счастью, в последние годы отрасль восстанавливается. Вновь на наших великих реках появились скоростные суда, и все больше людей выбирает для себя этот вид путешествий. Огромную роль играет развитие автомобильного транспорта. Строятся новые дороги и развязки, появляются дополнительные возможности в сфере перевозок.

Традиционно весомую роль в жизни региона играет железная дорога, где работают настоящие профессионалы своего дела. Развивается сфера воздушных перевозок. И впереди у транспортников - еще много новых задач.

В этот праздник хочется поблагодарить и поздравить всех, кто связал свою жизнь с транспортом. Пусть сбудутся все намеченные планы! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал губернатор.