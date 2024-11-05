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Экономика

Проект о заморозке тарифов естественных монополий внесут в Госдуму

20 ноября 2024 08:16  [96] Экономика

Депутаты Госдумы из фракции "Справедливая Россия - За правду" 20 ноября внесут на рассмотрение парламента законопроект, предлагающий заморозить тарифы естественных монополий до конца 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Проектом федерального закона предлагается установить мораторий на рост цен (тарифов) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий в период с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года путём дополнения Федерального закона "О естественных монополиях" статьёй 28 соответствующего содержания", - говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Как пояснил агентству лидер эсеров Сергей Миронов, тарифы естественных монополий оказывают большое влияние на цены товаров и услуг, социальное настроение общества и отражаются на всей экономике страны. Эти тарифы определяет и ежегодно повышает ФАС.

По оценке экспертов, высокие показатели роста тарифов естественных монополий в нашей стране являются одним из ключевых барьеров для развития бизнеса. Кроме того, подчеркнул Миронов, завышенные и постоянно растущие тарифы препятствуют инвестициям и убивают промышленность.

"Вместо того, чтобы оказывать позитивное влияние на экономику, монополизированные отрасли на фоне постоянной государственной поддержки, работы неэффективного менеджмента и корпоративных структур выполняют свои задачи декларативно и год от года существенно завышают свои тарифы", – указал лидер фракции.

Законодательное ограничение на рост тарифов естественных монополий, по его мнению, позволит стабилизировать цены и экономическую ситуацию в стране в целом.

Миронов пояснил, что мораторий должен распространяться на тарифы для транспортировки нефти, газа, нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, а также на стоимость ж/д перевозок, услуг аэропортов и транспортных терминалов, почтовой связи, передачи тепловой и электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей и т.д.

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Теги:
Законопроекты Тарифы
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