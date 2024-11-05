ЛУКОЙЛ поддержал проект "Робототехника для детей" в Кстовском муниципальном округе Общество

Фото: предоставлено ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Компания "ЛУКОЙЛ" традиционно поддерживает социально значимые проекты, способствуя укреплению стабильности региона. Уже много лет в Кстовском муниципальном округе и в Нижегородской области в целом при активном участии ЛУКОЙЛа реализуется масштабная благотворительная программа по оказанию системной помощи учреждениям образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, общественным организациям.

Проект "Робототехника для детей" кстовчанки Татьяны Телеховой стал победителем грантового конкурса "Новые возможности" Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области. Проект будет реализован при поддержке Компании "ЛУКОЙЛ".

"Робототехника очень важна для развития детей, ведь они учатся анализировать задачи, разрабатывать алгоритмы решения, внедрять их в практическое исполнение. Эти навыки не только полезны для будущей карьеры, но и способствуют развитию логического мышления и креативности. Большое спасибо Компании "ЛУКОЙЛ" за поддержку нашего проекта. Ведь в результате занятия робототехникой смогут посещать дети с ОВЗ. Кроме того, мы планируем привлечь людей с ограниченными возможностями здоровья к проведению мастер-классов", - сказала Татьяна Телехова.