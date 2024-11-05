К форуму "Диалог о фейках 2.0" присоединились более 1000 участников из 65 стран Общество

В Москве 20 ноября проходит второй международный форум "Диалог о фейках 2.0", организованный АНО "Диалог Регионы". Участие в мероприятии принимают более 1000 экспертов, представителей органов власти, СМИ и бизнес-сообщества из 65 стран, в том числе США, Австралии, Аргентины, Уругвая, Перу, Франции, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Германии и других.

Деловая программа форума включает в себя 7 сессий. Участники обсудят вопросы противодействия фейкам, а также обменяются лучшими практиками и подходами к решению этой проблемы. В рамках форума будет подписан меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу и представлены уникальные исследования о влиянии недостоверной информации и методах борьбы с ней.

"На форуме мы представим концепцию Международной ассоциации по фактчекингу. Она сосредоточится на защите пользователей интернета от фейковой информации, количество которой растет с каждым днем. Наши двери будут открыты для представителей всех стран, которые борются с дезинформацией, если они разделяют наши ценности и готовы к объективному представлению фактов", — отметил генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак.

Стратегическим партнером форума выступает ТАСС. Международная сессия проводится при участии RT.