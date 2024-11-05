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Бизнес

Продукция АО "Транснефть-Верхняя Волга" вошла в "Золотую сотню" лучших товаров России

20 ноября 2024 14:52  [77] Бизнес

Горелочное устройство, разработанное и выпущенное Великолукским заводом "Транснефтемаш" (филиал АО "Транснефть-Верхняя Волга"), было удостоено звания лауреата Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" 2024 года и отмечено дипломом "Золотая сотня". 

Разработка горелочного устройства выполнена в рамках программы импортозамещения ПАО "Транснефть", направленной на обеспечение технологического суверенитета и внедрение инноваций в производственные процессы. 

Оборудование производства завода "Траснефтемаш" - это полностью автоматизированные комбинированные горелки, в которых использована технология плавного изменения мощности при сжигании нефти, дизельного топлива и природного газа, что способствует повышению энергоэффективности и снижению воздействия на окружающую среду. А применение системы локальной автоматики и программного обеспечения разработки Центра промышленной автоматизации обеспечивает высокую надежность эксплуатации устройства. Новое горелочное устройство может работать на нефти, дизельном топливе и природном газе и уже успешно используется на объектах системы "Транснефть".

"Программа "100 лучших товаров России" призвана повысить качество отечественной продукции, а участие горелочного устройства "Транснефть-Верхняя Волга" в конкурсе подчеркивает значимость и эффективность проводимой на предприятии политики внедрения инноваций и обеспечения технологической независимости", - подчеркнул заместитель генерального директора по производству предприятия Александр Сапожников.

В 2021 году авторам–разработчикам горелочного устройства была присуждена премия Правительства РФ в области науки и техники. Устройство неоднократно демонстрировалось на крупных международных выставках, включая "Иннопром", "Нефтегаз", "Котлы и горелки", где вызвало высокий интерес со стороны иностранных и российских партнеров. На выставке "Котлы и горелки" в 2023 году устройство было признано лучшей импортозамещающей разработкой в категории "Теплоснабжение" по результатам конкурса "Энергоэффективность. Лучшие решения и практики", а в 2024 году стало лауреатом конкурса "Нижегородская марка качества" в номинации "Продукция производственно-технического назначения". 

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Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
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