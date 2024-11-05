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Общество

Популяция зубров при поддержке АО "Транснефть-Верхняя Волга" возрождается в Центральной России

21 ноября 2024 09:25  [61] Общество

Второй зубренок родился в вольерном комплексе национального парка "Мещера", построенном на средства АО "Транснефть-Верхняя Волга". Предприятие сотрудничает с заповедником уже 10 лет – с 2014 года. За это время численность зубров в европейской части России выросла более чем втрое. В рамках благотворительной программы компания ежегодно выделяет средства на развитие инфраструктуры заповедника и подкормку зубров.

Так, при ее поддержке был построен демонстрационный вольер площадью около 25 га, куда в 2020 году было завезено пилотное стадо. За животными наблюдают специалисты и посетители национального парка. 

Первый зубренок родился в этом вольере год назад, в ноябре 2023 года. Ему дали имя Властелин - оно было определено по итогам народного голосования. Такое решение приняли национальный парк и АО "Транснефть-Верхняя Волга". Это первые представители потомства, которое будет расселяться по другим особо охраняемым природным территориям.

"Без поддержки крупных предприятий очень сложно не только нам, но и другим паркам, которые всерьез занимаются восстановлением популяции редких животных, так как это дорогостоящий процесс. У нас в год уходит только по 300 тонн для подкормки вольной популяции и 40 тонн уходит при кормлении в вольере. Мы благодарны "Транснефть-Верхняя Волга" за помощь. Это не только поддержка по кормлению, но и по содержанию, и по воспроизводству. И непосредственно по организации вольерного комплекса", - отметил зооинженер ФГБУ "Национальный парк "Мещера" Алексей Теплухов.

Национальный парк "Мещера", расположенный во Владимирской области, стал одной из немногих территорий в мире, где с успехом прошла адаптация вольно живущей популяции. Кроме того, пошло расселение, и поголовье российских зубров выросло уже почти до 300 голов. В самом национальном парке сегодня проживают 150 зубров.

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Теги:
Благотворительность Животные Транснефть-Верхняя Волга
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