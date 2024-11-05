Финалы корпоративного конкурса "Лучший в профессии" стартовали в нижегородском "Теплоэнерго" Общество

Фото: "Теплоэнерго"

В АО "Теплоэнерго" начался финальный этап корпоративных соревнований профессионального мастерства "Лучший в профессии". Конкурс проводится ежегодно, с 2019 года, в 16 номинациях ключевых для предприятия рабочих профессий: аппаратчик химводоочистки, машинист насосных установок, машинист котлов, оператор котельной, оператор теплового пункта, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (метрология), слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (служба КИПиА и ЦАДУ), слесарь по обслуживанию тепловых сетей, слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель грузового автотранспорта, водитель легкового автотранспорта, тракторист и машинист.

В 2024 году, пройдя предварительный отбор в своих структурных подразделениях, в финал конкурса прошли 118 сотрудников в 16 номинациях. До 26 ноября будут определяться лучшие среди лучших в рамках финальных испытаний, состоящих из теоретических и практических заданий.

Призеры соревнований "Лучший в профессии" в течение всего следующего года будут получать персональную надбавку - 30%, 22,5% и 15% от оклада/часовой тарифной ставки за 1, 2 и 3 места соответственно. Фотографии победителей также будут размещены на Доске почета АО "Теплоэнерго" с выплатой премии.

Награждение победителей и призеров корпоративного конкурса профессионального мастерства "Лучший в профессии" традиционно будет приурочено к Дню энергетика, который отмечается в России 22 декабря.

Напомним, на прошедшем 8 ноября этого года Областном конкурсе профессионального мастерства среди электромонтеров сферы ЖКХ три из четырех возможных призовых мест, включая первое, заняли электромонтеры из АО "Теплоэнерго".