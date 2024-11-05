Будущее капитала и капитал будущего: о чем будут говорить на форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" Бизнес

В рамках первого дня 15-го Инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" состоятся две сессии, которые будут посвящены глобальной межстрановой кооперации и созданию возможностей для долгосрочных инвестиционных проектов. Во второй день участники форума будут обсуждать развитие фондового рынка.

Основная тема форума в этом году "Будущее капитала и капитал будущего". Макроэкономическая сессия посвящена денежно-кредитной и бюджетной политике России, механизмам сотрудничества дружественных государств, поддержке долгосрочных инвестиций и развитию трудового и кадрового потенциала. Спикерами на этой сессии выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин. Участниками дискуссии также станут представители отечественного и международного бизнеса: владелец сети ресторанов "Вкусно – и точка" Александр Говор, президент Космос Груп Анил К. Агарвал и председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Модерировать макроэкономическую сессию будет первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Сегодня мы живем в условиях жесткой денежно-кредитной политики и перед нами стоит задача помочь российскому бизнесу преодолеть временные трудности и найти возможности по его поддержке со стороны государства и банковской системы. Является ли соразмерной цена за сжатие спроса и инфляции? Действительно ли дорогой труд – это навсегда? Какое будущее у национального капитала? Что нам всем нужно сделать на пути к резкому росту капитализации фондового рынка? Это лишь немногие вопросы, требующие, по нашему мнению, общественной дискуссии, в том числе на полях форума "Россия Зовет", - отметил Дмитрий Пьянов.

Второй день форума будет посвящен розничному инвестированию и развитию финансового рынка. Он откроется презентацией инвестиционной стратегии "ВТБ Мои Инвестиции" на 2025 год с прогнозами по ключевым макропоказателям и тенденциям фондового рынка. Инвесторов также ждут сессии по злободневным вопросам фондового рынка. Как нарастить его капитализацию? Какие стратегии есть у эмитентов в период высоких ставок? Какие портфели подходят для долгосрочных инвестиций? Какой потенциал у инвестирования с использованием технологий искусственного интеллекта и цифровых финансовых активов? Ответы на эти вопросы будут искать представители компаний-эмитентов, государственных органов и розничные инвесторы.

Форум пройдет 4-5 декабря. Трансляции сессий и программу мероприятия можно найти на официальном сайте.

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