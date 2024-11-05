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Политика

Сергей Шойгу посетил ядерный центр в Сарове

20 ноября 2024 17:59  [63] Политика

Фото: РИА Новости, Дмитрий Астахов

Сергей Шойгу посетил ядерный центр в Сарове Нижегородской области 20 ноября, сообщает РИА Новости.

Согласно информации, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу ознакомился с работой подразделений Российского федерального ядерного центра и разработками для специальной военной операции.

Сергею Шойгу были представлены итоги работы РФЯЦ-ВНИИЭФ в сфере лазерных, суперкомпьютерных и других технологий в уходящем году, а также задачи на 2025 год.

"Вся деятельность Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ изначально была связана с обеспечением безопасности и суверенитета нашей страны. Эта экспозиция еще раз подтверждает, что ученые и специалисты ведущего предприятия госкорпорации "Росатом" – настоящие патриоты, готовые своими уникальными знаниями и компетенциями отстаивать стратегические интересы России", - сказал секретарь Совета безопасности РФ.

Ранее сообщалось, что Сергей Шойгу посетил предприятия ОПК в Нижегородской области.

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Теги:
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