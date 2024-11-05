Финал конкурса "Проектный руководитель-2025" пройдёт в Нижнем Новгороде Общество

Финал VII Всероссийского конкурса "Проектный руководитель-2025" пройдёт в Нижнем Новгороде. Планируемые даты - с 22 по 24 мая 2025 года, сообщили в министерстве кадров Нижегородской обалсти.

В настоящее время стартовал приём заявок на участие в конкурсе, он продлится до 30 января 2025 года. Конкурс проводит Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС, Президентская академия) с целью выявления лидеров страны в области эффективного управления проектами в различных отраслях.

С 3 февраля по 21 апреля 2025 года будет проходить заочный этап конкурса, состоящий из онлайн-оценки личностных и профессиональных компетенций участников. Кроме того, конкурсантам нужно подготовить отчёт о своём опыте проектной деятельности.

Участники, набравшие наибольшие баллы, будут приглашены на финальный этап конкурса в столицу Приволжья.

Принять участие в конкурсе могут руководители проектов, программ, портфелей, проектных офисов и их заместители. со всей России. Победителей будут выбирать в пяти новых номинациях: "Управление изменениями", "Научно-технологическое развитие", "Публичное управление", "Инженерные и инфраструктурные преобразования" и "Разработка новых продуктов и развитие бизнеса".

Победители конкурса будут награждены ваучером на профессиональную сертификацию в сфере проектного управления.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что регион плотно сотрудничает с Президентской академией и активно развивает проектную деятельность по целому ряду направлений.

"У нас есть сильные проектные руководители с успешным опытом, действуют механизмы обучения проектной деятельности, позволяющие формировать и укреплять управленческие команды. Важно, чтобы представители различных регионов могли пообщаться и поделиться опытом, найти единомышленников. Будем рады принять у себя финал конкурса", - прокомментировал глава региона.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте: проектныйруководитель.рф