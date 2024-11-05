Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта для уборки снега Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Для уборки снега по ряду центральных улиц Нижнего Новгорода будут введены временные ограничения на парковку транспорта. Об этом проинформировали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.



Согласно информации, ограничения вводятся с 21:00 23 ноября 2024 года до 9:00 15 марта 2025 года. При этом действие их будет не постоянным, а только на время уборочных работ. Автомобилистов будут предупреждать специальными информационными аншлагами, выставленными на подъездах к перекрываемым участкам.

"Приводить дороги в порядок дорожно-эксплуатационные службы планируют в основном в ночное время, однако в дни непогоды работы могут проходить и днём. Эти меры необходимы, так как припаркованные на обочинах машины препятствуют работе дорожных служб", - уточнили в дептрансе.

Ограничения на время уборки снега затронут следующие участки:

- площади Минина и Пожарского, Горького, Свободы, Лядова, Сенную

- набережные Федоровского, Верхне-Волжскую, Нижне-Волжскую Лыковую Дамбу, Волжскую;

- улицы Новую, Короленко, Славянскую, Ижорскую, Фрунзе, Малую Покровскую и Большую Покровскую Минина, Варварскую, Алексеевскую, Октябрьскую, Грузинскую, Ошарскую, Максима Горького, Ильинскую, Пискунова, Звездинку, Почаинскую Рождественскую, Заломова, Большую Печёрскую, Ульянова (на участке от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), Студёную, Маслякова, Ковалихинскую, Суетинскую, Ванеева, Стрелку, Совнаркомовскую, Самаркандскую, Керченскую и Бетанкура;

- Чернопрудский переулок;

- Георгиевский съезд, Зеленский съезд.

Транспортные средства, препятствующие проведению уборочных работ в указанный период, будут перемещаться в границах обзора, предупредилив дептрансе

Специалисты департамента просят автомобилистов с пониманием отнестись к вводимым ограничениям.

"Данные меры позволят качественно и оперативно убрать снежные массы, помогая делать передвижения пешеходов и движения транспорта комфортным и беспрепятственным. От этой работы зависит поддержание стабильного трафика и главное – безопасность езды", - подчеркнули в ведомстве.