Итоги первого этапа Международной научно-технической конференции молодежи подвели в "Транснефть-Верхняя Волга" Общество

Фото: АО "Транснефть-Верхняя Волга"

В АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершился первый этап первого тура V (XVII) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

Как сообщает служба общественных коммуникаций АО" Транснефть-Верхняя Волга", свои передовые разработки на конференции представили 24 молодых специалиста компании.

Участники выступили с докладами по всем восьми секциям, которые представляли различные направления работы нефтепроводной отрасли: диспетчеризация, экологическая безопасность, охрана труда, метрология и др. В этом году в рамках конференции работала студенческая секция, на которой свои разработки представили студенты РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

Доклады участников касались тем повышения эффективности эксплуатации линейной части магистральных трубопроводов, работе механо-энергетического оборудования и системам промышленной автоматизации, а также повышению уровня пожарной безопасности и оптимизации товарно-транспортной работы. Кроме того, среди проектов были предложения по оптимизации производственных процессов с использованием и внедрением инструментов операционной эффективности системы развития "Транснефть" (СРТ)-ОПТИМУМ, а также применение искусственного интеллекта.

Конкурсная комиссия оценила актуальность разработок, их потенциальную экономическую эффективность. Представленные работы имеют хорошие перспективы внедрения на производственных объектах организаций системы "Транснефть".

Так, первые места заняли : Николай Бакинов с докладом "Оптимизация процедуры привязки дефектов на местности", Павел Евтушенко с докладом "Повышение эффективности работы магистральных трубопроводов путем изменения метода контроля давления на выходе НПС", Никита Кудряшов "Разработка программного обеспечения сверки и изменений значений параметров СДКУ в соответствии с картами уставок защит".

В студенческой секции победу одержала Дарья Малиновская с докладом на тему "Актуальные проблемы установления зон минимальных расстояний до магистральных трубопроводов обществ ПАО "Транснефть".

Все участники, занявшие первые места в каждой из секций первого тура, в феврале 2026 года примут участие во втором туре на уровне организаций системы "Транснефть". Победитель студенческой секции получает право принять участие сразу в третьем, финальном туре, который пройдет в Братске в мае 2026 года на базе ООО "Транснефть-Восток".