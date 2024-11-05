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Общество

ЛУКОЙЛ поддержал нижегородский иппотерапевтический проект

21 ноября 2024 14:06  [44] Общество

Фото: предоставлено ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Проект "Равны и дружны: иппотерапевтический кружок для глухих и слабослышащих кстовчан" Нижегородской региональной общественной организации "Детский конный клуб "Неограниченные возможности" стал победителем Конкурса социальных и культурных проектов Компании "ЛУКОЙЛ" в Нижегородской области 2023 года.

Иппотерапия многократно доказывала свою эффективность в вопросе реабилитации и адаптации людей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Данный проект направлен на создание комфортной среды для кстовчан с нарушением слуха. Он является продолжением большой и важной работы, которую сотрудники "Неограниченных возможностей" ведут уже четыре года. Проектом предусмотрены экскурсии и лекции по истории с осмотром уникальных и редких пород лошадей, мастер-классы по уходу за животными и безопасному взаимодействию с ними.

"Благодаря помощи ЛУКОЙЛа мы также смогли заменить окна в конюшне. Теперь в помещении, где содержатся лошади и проводятся занятия по инклюзивной иппотерапии, всегда будет тепло. Этот бытовой вопрос актуален ещё и потому, что верховой ездой в сопровождении сурдопереводчика занимаются не только дети, но и пожилые люди. У нас самая возрастная группа по верховой езде в области (самому старшему участнику 91 год), чем мы очень гордимся! Спасибо ЛУКОЙЛу за поддержку!" – рассказала руководитель проекта Анна Чапыгина.

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Теги:
Благотворительность ЛУКОЙЛ Социальные проекты
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