Новый офис Госюрбюро открылся на Бору
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21 ноября в городе Бор прошло торжественное открытие нового подразделения Госюрбюро. В первый день работы в новом офисе прошли консультации по оказанию бесплатной юридической помощи, а также состоялся круглый стол с участием руководителей государственных социальных учреждений округа.
Получать бесплатную юридическую помощь в Госюрбюро могут малоимущие, инвалиды первой и второй групп, неработающие пенсионеры, ветераны ВОВ, дети-инвалиды, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, а также другие льготные категории граждан.
Для обращения в Госюрбюро нужны паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию.
Приём граждан в новом офисе по адресу: Стеклозаводское шоссе, д. 3/1 ведёт опытный юрист Госюрбюро Юлия Шарина; тел: 8-3159-3-00-45.
Напомним, развитие государственных юридических бюро, бесплатно оказывающих юридическую помощь,поддержал президент России Владимир Путин на совещании Кабмина 13 мая 2021 года.
Головной офис Госюрбюро располагается по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 24, тел. 8-831-430-02-00.
Также приём граждан проводится в подразделениях Госюрбюро в Большом Болдине, Богородске, Городце, Дзержинске, Лыскове, Выксе, Шатках, Воскресенском, Урене и Кстове.
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