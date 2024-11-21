График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
Новые спортивные объекты Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2024 17:12  [115] Новый офис Госюрбюро открылся на Бору
21 ноября 2024 17:00  [146] Город Кстово может стать Кстовским районом Нижнего Новгорода
21 ноября 2024 16:44  [135] Депутат ГД Яна Лантратова объяснила, зачем мамам с детьми нужно позволять уйти на удаленку
21 ноября 2024 16:33  [138] "Транснефть-Верхняя Волга" стала лидером системы социального партнерства в сфере нефтяной промышленности
21 ноября 2024 16:17  [182] Андрей Чугунов: "Получится в Кстове, получится и в других местах"
21 ноября 2024 16:02  [190] Энергетики Сормовской ТЭЦ подтвердили готовность к устранению ЧC
21 ноября 2024 15:55  [162] Евгений Семёнов: "Альтернативы объединению Кстова и Бора с Нижним Новгородом нет"
21 ноября 2024 15:43  [146] Двукратное превышение норматива по аммиаку обнаружили на заводе "Корунд-Циан" в Дзержинске
21 ноября 2024 15:22  [224] Андрей Самсонов: Объединение Нижнего Новгорода и Кстова в краткосрочной перспективе несет больше проблем, чем преимуществ
21 ноября 2024 15:01  [198] Более 450 единиц спецтехники привлекут зимой для уборки придомовых территорий в Нижнем Новгороде
Общество

Новый офис Госюрбюро открылся на Бору

21 ноября 2024 17:12  [115] Общество
Новый офис Госюрбюро открылся на Бору

Новый офис Госюрбюро открылся на Бору

Фото: Андрей Суворов (БИА "Бор")

21 ноября в городе Бор прошло торжественное открытие нового подразделения Госюрбюро. В первый день работы в новом офисе прошли консультации по оказанию бесплатной юридической помощи, а также состоялся круглый стол с участием руководителей государственных социальных учреждений округа.

Получать бесплатную юридическую помощь в Госюрбюро могут малоимущие, инвалиды первой и второй групп, неработающие пенсионеры, ветераны ВОВ, дети-инвалиды, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, а также другие льготные категории граждан.

Для обращения в Госюрбюро нужны паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию.

Приём граждан в новом офисе по адресу: Стеклозаводское шоссе, д. 3/1 ведёт опытный юрист Госюрбюро Юлия Шарина; тел: 8-3159-3-00-45.

Напомним, развитие государственных юридических бюро, бесплатно оказывающих юридическую помощь,поддержал президент России Владимир Путин на совещании Кабмина 13 мая 2021 года.

Головной офис Госюрбюро располагается по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 24, тел. 8-831-430-02-00.

Также приём граждан проводится в подразделениях Госюрбюро в Большом Болдине, Богородске, Городце, Дзержинске, Лыскове, Выксе, Шатках, Воскресенском, Урене и Кстове.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бор Юрпомощь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph