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Происшествия

Экс-главу УМВД по Нижнему Новгороду арестовали за должностное преступление на новой работе

22 ноября 2024 07:49  [64] Происшествия
Экс-главу УМВД по Нижнему Новгороду арестовали за должностное преступление на новой работе

Экс-главу УМВД по Нижнему Новгороду арестовали за должностное преступление на новой работе

Фото: УФСБ по Нижегородской области

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали управляющего филиалом "Нижегородский" АО "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Минтруда России Владислава Пронина по обвинению в превышении должностных полномочий.

Как рассказали в ведомстве, в период с 2023 по 2024 год руководитель филиала совместно с мастером участка организовали преступную схему по незаконному получению денежных средств. Они регулярно направляли в подрядную коммерческую организацию, учредителем которой был родственник Пронина, персональные данные лиц, нуждающихся в протезно-ортопедическом обслуживании.

Указанных пациентов впоследствии склоняли к изготовлению необходимых изделий именно у этого подрядчика, за что отчислялось 5% от суммы полученной прибыли. Действующая схема принесла руководителю и мастеру дополнительный "заработок" в размере более 4 млн рублей.

СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, совершённое из корыстной заинтересованности).

Владислава Пронина арестовали на 2 месяца, его подчинённого поместили под домашний арест. Свою вину они признали в полном объёме.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление пособников и иных эпизодов противоправной деятельности", - сообщили в пресс-службе УФСБ.

Напомним, что Владислав Пронин с 2013 по 2019 год возглавлял УМВД по Нижнему Новгороду.

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Теги:
Превышение полномочий Следственное управление ФСБ
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