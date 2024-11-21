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Общество

Россияне вдвое чаще жалуются на блокировку счетов из-за реестра Центробанка

22 ноября 2024 08:18  [37] Общество

Центробанк заявляет о двукратном увеличении жалоб от россиян, которых отключили от банковского обслуживания по причине попадания в базу подозрительных операций и счетов. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на данные регулятора.

Согласно статистике Банка России, число обращений по поводу действий кредитных организаций резко выросло на 18,3% и составило 140,8 тысяч. Это связано в том числе с увеличением числа жалоб в категории "Мошенничество".

Основная масса обращений по тематике мошенничества касается исключения сведений о владельцах счетов из базы дропов: на долю таких жалоб приходится 28%. По итогам трёх кварталов 2024 года более 5,7 тысячи человек попросили Центробанк убрать их из базы подозрительных операций - это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Как рассказали изданию в Центробанке, по результатам рассмотрения большинства обращений приняты отрицательные решения - основания для исключения сведений из базы данных регулятора отсутствовали, так как по операциям таких клиентов банками были подтверждены признаки мошенничества.

Объявленный дроппером клиент лишается дистанционного банковского обслуживания. Его счета, карты, приложения и личные кабинеты в онлайн-банках блокируются. Снять свои деньги он сможет, только лично обратившись в отделение и доказав законность происхождения средств. Если Центробанк отказывает в исключении из базы, то гражданину придётся обратиться в суд.

СПРАВКА:

Дроп или дроппер (on англ. to drop — сбрасывать) — русское сленговое название соучастника различного рода мошенничества с использованием банковских счетов — подставного лица, на счёт которого зачисляются похищенные средства.

После получения похищенных средств на свой банковский счёт "дроп" снимает их наличными в банкомате и передаёт другому соучастнику мошенничества или переводит их на другой указанный ему счёт. Также дропы выступают в роли курьеров, которые забирают наличные деньги у жертвы мошенничества и перенаправляют их "работодателю". За эти действия они получает вознаграждение.

Иногда мошенники просто покупают у "дропа" средства доступа к открытому на его имя банковскому счёту (банковскую карту; мобильный телефон, на который приходят одноразовые sms-пароли), после чего используют этот банковский счет в своих интересах. В некоторых случаях такое происходит в результате мошеннических действий, и человек становится дропом не по своей воле.

Дропами обычно становятся люди, находящиеся в затруднительном финансовом положении. Мошенники находят их часто с помощью объявлений в Интернете (например, с такими формулировками: "Требуется сотрудник для удалённой работы с денежными переводами. Серьёзный заработок за несколько часов в день. Трудоустройство без проверок и заполнения документов. Опыт работы не требуется").

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Теги:
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