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Общество

Современные очистные сооружения в Катунках и Шатовке прошли модернизацию

22 ноября 2024 09:22  [46] Общество

Фото: Александр Воложанин

За последние пять лет в Нижегородской области возводится 35 объектов канализационных очистных сооружений и сетей водоотведения. Основная часть из них уже запущена в работу. По 27 объектам разработаны "дорожные карты" для устранения недостатков, препятствующих стабильной работе.

Так, по состоянию на ноябрь 2024 года построено и реконструировано 26 площадных сооружений и 8 линейных объектов (канализационных сетей). Общая стоимость мероприятий составила 17,5 млрд рублей, в том числе 15 млрд рублей выделено из федерального бюджета.

Корреспондент издания pravda-nn.ru побывал на двух очистных сооружениях - в селе Катунки под Чкаловском и в селе Шатовка Арзамасского городского округа - и оценил последние обновления.

Очистные сооружения в Катунках построены в рамках проекта "Оздоровления Волги" и сданы в эксплуатацию в 2021 году. Прежние очистные сооружения обветшали, и долгое время канализационные стоки после минимальной очистки сбрасывались в ближайший овраг.

Современная станция предназначена для полной очистки канализационных отходов и принимает стоки от жилых домов, школы, детского сада, администрации, библиотеки, магазина и местной хлебопекарни. Однако спустя три года работы оборудование очистных сооружений начало выходить из строя, что привело к нарушению технологического режима очистки сточных вод.

Во время проведённой летом инспекции эксперты отметили недостатки работы станции в Катунках, которая перестала справляться с очисткой стоков.

В настоящее время станция переоснащена и работает в штатном режиме. Глава г.о.г. Чкаловск Любовь Владимирова рассказала, что основной причиной некачественной очистки стоков по нормативам стало отсутствие квалифицированных кадров, которые занимаются её обслуживанием. По её словам, летом этого года была разработана дорожная карта, одним из мероприятий которой стало заключение контракта со специализированной организацией по обслуживанию и наладке работы оборудования.

"Уже третий месяц специалисты два раза в неделю приезжают на станцию обучать наших сотрудников всем тонкостям технологического процесса. Значительным шагом в развитии станции стало и восстановление работоспособности системы водоотведения деревни Неверово — это увеличило количество потребителей, а значит и количество стоков, необходимых для стабилизации работы очистных сооружений", - рассказала глава городского округа.

Кроме того, проведена также замена изношенного оборудования, средства на эти работы были выделены из резервного фонда области.

Теперь стоки проходят не менее десяти этапов очистки – механический, биологический с помощью специальных бактерий, ультрафиолетовый и так далее. Каждый этап очистки отслеживается и контролируется в ручном режиме.

Станция биологической очистки стоков в селе Шатовка Арзамасского округа построена в 2020 году также в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги". До этого времени все стоки здесь сбрасывались на местность без очистки. Заказчиком возведения очистных сооружений выступила администрация Арзамасского района в лице Шатовского сельсовета.

Стоки, поступавшие от жилых домов и школы, теперь проходили полную очистку и в виде прозрачной воды стекали в реку Безымянную. Но оборудование прослужило всего три года и сломалось. Директор департамента ЖКХ администрации г.о. Арзамас Кирилл Шершаков считает основной причиной поломок в отсутствии необходимых компетенций у персонала.

По его словам, оборудование эксплуатировалось не всегда в соответствии с технологиями, предусмотренными производителем. Это привело к ряду технологических нарушений, которые отразились на качестве очистки и работоспособности станции в целом.

Эксперты обследовали работоспособность станции и пришли к выводу, что необходим ремонт насосного оборудования и системы автоматики, а также приточно-вытяжной вентиляции.

На объекте была разработана дорожная карта, утверждённая губернатором Нижегородской области. В неё вошли пять основных мероприятий, включающих ремонт оборудования, диагностику канализационно-насосной станции, подающей сток, и обучение персонала.

Теперь за порядком и работоспособностью станции круглосуточно следят четыре оператора. На днях на станции был успешно произведён запуск оборудования на чистой воде на 72 часа. Все запланированные работы в Шатовке выполнены, предстоит процесс регулировки, после чего станция будет готова к эксплуатации в полном объёме.

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Теги:
ЖКХ очистные сооружения
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