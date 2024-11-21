Юрий Шалабаев: "День матери — один из самых добрых и тёплых праздников" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил своё поздравление с Днём матери.

"Сегодня мы отмечаем День матери — один из самых добрых и тёплых праздников. Мама – это человек, чья любовь сопровождает нас с первых шагов нашей жизни. Сначала она и её забота заменяет для нас целый мир, потом мы постепенно отдаляемся, и в нашей жизни появляется всё больше близких и любимых людей", - сказал мэр.

"Но, сколько бы лет ни прошло, как бы далеко мы ни находились, материнская любовь остаётся невидимой опорой, которая помогает преодолевать трудности и находить радость в каждом дне", - добавил он.

"Хочу сказать спасибо всем мамам за терпение, тепло, заботу и понимание, за энергию, которую вы отдаёте всем детям. Именно вы воспитываете людей, которые в будущем сделают наш город и нашу страну ещё лучше. Дорогие мамы, желаю вам здоровья, радости и гордости за ваших детей! Пусть вас всегда окружают любовь и внимание и вдвойне возвращается та доброта, которую вы дарите!" - пожелал Юрий Шалабаев.