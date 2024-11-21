Эксперт-мониторинг событий с 16 по 22 ноября 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Нам нужен новый справедливый мир, а не его уничтожение", "Нижний Новгород - в будущее с опорой на традиции", "ОНФ на контроле".

Федеральная тема – Нам нужен новый справедливый мир, а не его уничтожение

Эксперт "Минин-центра", руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, к.филос.н. Владимир Киреев считает, что конфликт России и Запада находится в точке исторического максимума.

"Определённо ситуация выглядит как начало Третьей мировой войны, об этом прямо говорят многие политики и эксперты. Например, Валерий Залужный, посол террористического киевского режима в Великобритании, на днях назвал конфликт между Западом и Россией начавшейся в 2024 году Третьей мировой войной. Профессиональные историки, кстати, говорят об угрозе Четвертой мировой войны, так как Третьей называют Холодную войну между Варшавским договором, находившимся под контролем Москвы, и группой стран во главе с США, куда входили не только страны НАТО, АНЗЮС, но и Китай, сегодня являющийся одним из главных антагонистов Запада. Холодная война, кстати, несмотря на название, была очень даже горячей, на разных фронтах, как принято сейчас говорить Proxy-конфликтов, погибло приблизительно 25 миллионов человек, что меньше чем во Второй Мировой, но больше Первой.

Да, прямого конфликта удалось избежать, но это не значит, что противостояние не носило крайне разрушительного характера. В чём принципиальное отличие между сегодняшним конфликтом и предыдущим? Конфликт между СССР и США заключался в борьбе за лидерство в мировом масштабе, обе страны претендовали на то, чтобы определять вектор мирового развития, контролировать его, а, следовательно, распределять ресурсы. Однако, эта борьба была скорее на словах, на самом деле обе стороны заняли свою нишу, распределили зоны контроля и боролись за контроль над отдельными странами и регионами, практически как сейчас идёт борьба между республиканцами и демократами за т.н. "колеблющиеся штаты". Фактически они образовали самостабилизирующуюся систему и на более высоком уровне образовывали биполярное управление миром. Эта система была в достаточной мере стабильной и давала хотя бы относительную устойчивость мировой политико-экономической жизни, способной эффективно и достаточно ответственно решать мировые проблемы. Проблема созрела не в области экономики, и не в невозможности избежать глобального конфликта, а как нередко бывает - "в головах". Руководители СССР в значительной мере самостоятельно довели Советский блок до самораспада, породив огромное количество проблем. Западный клуб воспринял распад Варшавского договора и исчезновение полюса силы в Москве как исторический фурор, о чём достаточно прямо написали и сказали многие, тот же Фрэнсис Фукуяма в статье "Конец истории". Однако, те американские политики, которые были "попрозорливее", справедливо дали негативную оценку ситуации и осудили распад СССР, как уничтожающий стабильный миропорядок.

Впрочем, 90-е годы для США демонстрировали правоту оптимистов, радовавшихся распаду СССР, как историчному триумфу американской империи, ведь поток средств от приватизации советского блока резко повысил уровень жизни на Западе, и во многом залил денежным потоком все их проблемы, убедив в том, что они навсегда останутся победителями и хозяевами жизни. Тогда же была популярна концепция "золотого миллиарда", а неоконы представили обществу свой проект "Новый американский век", предельно агрессивный по отношению прежде всего к России, с которой у неоконов были старые счёты. Иными словами, прекращать войну с противником, который считал себя новым союзником Америки, эта часть идеологов ещё прежней Холодной войны, а вместе с ними спецслужбы, Пентагон и разного рода структуры Госдепа, не собирались. Постоянно подталкивая Москву к конфликту, американцы воспроизвели на новом историческом этапе старый конфликт, который перешёл в горячую фазу на Украине в 2014-2022 годах, а в настоящее время достиг такого накала, что позволяет многим мировым политикам говорить о уже идущей Третьей мировой войне, а многим экспертам и обществу ожидать прямой военной интервенции и обмена ядерными ударами.

Однако, несмотря на свою кажущуюся похожесть сегодняшний конфликт практически ничем не напоминает то предыдущее глобальное противостояние, получившее в истории название Холодной войны. Прежде всего потому, что тот мир был стабилен, а сегодняшний нет. СССР и США стремились к тактическим успехам и взаимному ослаблению, но поражение противника объективно им было не нужно, о чём догадывались самые проницательные политики и эксперты в США. Сегодня мировой порядок с приставкой "новый" не то, чтобы рушится, а скорее уже рухнул под действием как внешних, так и внутренних причин. Прежде всего эффективность Западной экономики снизилась. США, ЕС, Япония давно в глубоком кризисе, а их стремление управлять миром "своим клубом", не прислушиваясь к остальным, вызывает очень большое раздражение в современном мире. Во-вторых, ресурсов на решение глобальных проблем как оказалось у Запада нет, есть только стремление сохранить лидерство в мире за счёт "зелёных технологий", "культурной повестки", а там, где не получается, за счёт прямого террора, как показал не только раздел Югославии, но и война в Ираке и Афганистане, "Арабская весна" 2011 года и многое и многое другое. В-третьих, поднялся экономический уровень ряда стран, прежде всего Китая, который дал этим странам ощущение того, что они имеют право на новое место в мировом политическом управлении. Речь идёт и о правилах в мировой торговле, доступе к ресурсам, возможности управлять многими мировыми процессами. Как зримое выражение сейчас очень распространена мысль о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, для этого создана G20. Именно, почувствовав эту тенденцию, Россия ещё в уже далёком 2006 году начала формирование клуба БРИКС. Мир изменился, экономическое могущество ускользает из рук Западных стран, в мире уже сформирован клуб, превосходящий по своим коллективным возможностям G7, и мало кто среди западных элит этого не понимает.

Каково в этой системе координат место России? Россия является неформальным лидером этого антизападного движения, приложила руку к созданию БРИКС, критикует Запад, говорит на международных площадках о многополярности. То есть, по всем внешним признакам ситуация с противостоянием СССР и США воспроизводится на новом этапе истории. Однако, по существу, если присмотреться ближе, то ничего этого нет и в помине. Россия не конкурирует с США и ЕС нигде, а если и конкурирует, то столь незначительно, что говорить об этом как о причине конфликта несерьёзно. Борьба за газовый рынок ЕС казалась очень важной, но США сами ограничили поставки своего газа на этот рынок. Конфликт на Ближнем Востоке был очень зримым, но, по сути, борьба шла за пустынные пески и нефтяные поля, которые точно не стоят того, чтобы из-за них начинать Глобальный конфликт. Наконец, в экономике конкуренцию США составляет Китай, к тому же расширяющий свою зону политического контроля в Азии, Африке и Латинской Америке, но далеко не Россия. Наконец культурная повестка, которую столь мощно подняли на гребень волны обсуждения в мире, с гонениями на ЛГБТ, и зримым консерватизмом российской политики сочетается со стремлением соблюдать все нормативы МВФ и Всемирной Торговой Организации, что зримо говорит, что по существу из западной парадигмы Россия не выходила, хотя и сделала многое, чтобы монополию Запада в мировой политике значительно ослабить.

Конфликт с Россией столь эмоциональный лежит гораздо больше в области культуры и психологии. Западные, прежде всего американские политики, выросли в атмосфере Холодной войны и просто отторгали стремление России к сотрудничеству скорее всего по культурным мотивам. С ЕС в 00-е годы сложилось достаточно прагматичное сотрудничество в области экономики, но и здесь не было настоящего понимания и единомыслия в области культуры и политики, поэтому партнёрство столь просто и удалось разорвать.

Сейчас мы все находимся в достаточно опасной ситуации. Очевидно, что Дональд Трамп, победивший на выборах в США, имеет намерение пересмотреть всю внешнюю и внутреннюю политику США и вообще всего коллективного Запада, об этом говорят и многочисленные выступления, тексты, вся команда, собранная им в этот раз. На протяжении последних 4 лет очень много говорилось о непобедимом deep state, которое никак невозможно побороть. И действительно, в прошлую свою каденцию Трамп представил команду, которая была на редкость эклектичной и слабой, которая оказалась совершенно неспособна реализовать основную часть идей Трампа в силу противостояния американской политической и государственной системы. Сегодня эта ситуация отличается категорически, в команде Трампа десятки известных медийных личностей, политиков и бизнесменов, являющихся настоящими революционерами для американской политической системы. По сути, это не республиканцы и не демократы, а совершенно новая формация политиков. При этом очень идейная и спаянная. Что интересно для нас, это отношение к внешней политике и конфликту с Россией. Все ключевые лица этой новой трампийской команды считают конфликт с Россией трагическим недоразумением, не отвечающим американским интересам.

Кроме того, в целом отмечается много гуманистических высказываний в адрес конфликта, вызывавшего множество жертв и разрушений, возлагая ответственность на неоконов, Пентагон и спецслужбы, истеблишмент. У нас часто говорят историки и политологи, что это лишь часть межпартийной борьбы, и представители двух партий регулярно возлагают вину друг на друга за все ошибки предыдущей администрации. Этот момент происходит от общей нечувствительности отечественной гуманитарной экспертизы к содержательным, а не к формальным вещам. Однако, в данном случае очевидно ситуация иная, команда Трампа - это вообще другие, иные люди для американской политической системы, не республиканцы и не демократы, это по настоящему новая формация с новыми идеями. Изменить направление внешней политики и снизить внимание к Европе, Ближнему Востоку и переключить внимание на Китай пыталась ещё администрация Барака Обамы, однако у неё это не получилось в силу большой инерции американской политической машины. Потом сторонники старой парадигмы, включающей обязательную войну с Россией, раздули этот момент с вмешательствами в выборы 2016 года, очевидно намеренно, дабы связать руки Трампу. Очевидно, ситуация сейчас стала намного, намного, острее. И дело не только в отношении к России. Новая команда избранного, но не прошедшего инаугурацию президента, имеет настолько глубокие противоречия с американским истеблишментом, что возникают серьёзные опасения, что им удастся дожить до вхождения в Белый дом. И пусть не обманывают наблюдателя отсутствие митингов и признаков цветной революции. Сегодня такие действия, очевидно, взорвут американское общество и приведут к Гражданской войне, о чём говорят уже очень многие. Людям из команды нового президента угрожает скорее военный переворот. Дело касается интересов столь многих людей, речь идёт о сотнях тысячах и триллионов долларов, что такой сценарий выглядит уж очень вероятным.

Однако, уже сейчас видны действия внутри мировой политической системы, которые говорят о пришедших в действие тектонических процессах мировой политики. Их можно разделить, кто оптимистично смотрит на избрание нового президента всё ещё доминирующей в мире страны и тех, кто видит в этом угрозу для своих интересов. Естественно, их невозможно распределить по простым категориям. Например, страна, только что принимавшая G20, - Лула да Силва видит угрозу антисоциальной политики Трампа, намерению выйти из программ борьбы с изменением климата и борьбы с бедностью. Кстати, саммит G20 имел дружественный по отношению к России характер, не было допущено никаких попыток давления на Россию, что является прямым результатом действий как Бразилии, так и растущей роли БРИКС в целом. В ЕС активизировались политики несогласные с агрессивной политикой в отношении России, которые шире критически смотрят на всю проводимую в последние годы Западом политику. Не очень выгоден данный расклад Китаю и Ирану, которым новая команда откровенно невыгодна. С оптимизмом смотрит Израиль, рассчитывающий на поддержку со стороны Вашингтона. Индия в лице Нарендры Моди имеет надежды на повышение уровня сотрудничества. Скорее оптимистично выглядит ситуация для КНДР, так как в предыдущую каденцию Трампа имели место достаточно продуктивные переговоры в отличие от тотального давления со стороны администрации Байдена. В мире очень большое напряжение по поводу текущей ситуации. Имеются серьёзные вопросы по поводу внутренней ситуации в США, потому что риск военного переворота выглядит очень вероятным. Стремление не допустить Трампа в Белый дом настолько сильно у старых элит, что есть большие шансы увидеть повторение судьбы Сальвадора Альенде, хотя это всё достаточно разные и политики и ситуации, однако противоречия у двух политиков с американским истеблишментом носят очень похожий характер.

Россия оказалась тем ледоколом, который уже сломал Западную гегемонию в мире, она выполнила роль, которую уже неоднократно выполняла в прошлом. Не самая мощная экономика мира оказалась той силой, о которую столкнулся и разбился айсберг Западной гегемонии. Вокруг России сложился целый блок стран, равнозначный по политической силе и превосходящей в экономике G7 – БРИКС. Однако, в этом клубе, в том числе в значительной степени, у России есть отставание в области высоких технологий.

Для России в настоящее время важно развивать это политическое лидерство, но при этом очень важно не позволить перерасти конфликту на Украине в полномасштабную войну с НАТО, на что сейчас усиленно провоцируют Москву западные столицы в преддверии прихода новой администрации в США. При том, что в самих США внутренний конфликт носит беспрецедентный характер. Стоит понимать, данный конфликт не является ни самодостаточным, ни единственным конфликтом современности, он только является симптомом перехода центра экономики, а, следовательно, политической власти от Запада в сторону стран глобального Юга. При этом стоит помнить, что Россия, выполняющая важную роль по ослаблению влияния Запада на политическую власть в мире, не претендует, а только стремится к более справедливому миропорядку. Победа в конфликте на Украине - это не захват территории Украины, а слом агрессивной политики доминирования Запада. Данная борьба тем и важна, что за ней должен возникнуть более справедливый, в том числе для России, миропорядок, до формирования которого по словам президента России Владимира Путина пройдёт возможно ещё не менее 20 лет. Важно помнить, нам нужен новый справедливый мир, а не его уничтожение".

Региональная тема – Нижний Новгород - в будущее с опорой на традиции

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н. Эрадж Боев считает, что идея губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о необходимости восстановления отдельных объектов Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года и их последующего использования в рамках деятельности филиала Национального центра "Россия", озвученная в рамках посещения образовательного центра "КУПНО. Старт" первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, свидетельствует о повышенном внимании руководства области к региональному историко-культурному потенциалу, который выступает визитной карточкой Нижнего Новгорода как центра международной активности.

"На протяжении последних лет Нижний Новгород активно преображается, восстанавливая ранее утраченное культурное наследие. Необходимо отметить, что процесс выявления и реставрации объектов Всероссийской выставки 1896 года в областном центре идёт полным ходом. Так, в настоящее время восстановлены два пакгауза на Стрелке - фрагменты центрального выставочного павильона. Сегодня они играют важную роль в культурной жизни Нижнего Новгорода, выступая в качестве площадки для проведения знаковых мероприятий. В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода жители города и его гости смогли посетить Царский павильон на железнодорожном вокзале, построенный в 1894 году в преддверии открытия Всероссийской выставки. Осенью текущего года в Канавинском районе был выявлен еще один объект, связанный с выставкой – остатки Триумфальной арки, через которую въезжала в город царская семья в 1896 году после прохода через Царский павильон. В настоящее время рассматривается вопрос о восстановлении данного объекта. Помимо этого, осуществляется благоустройство исторической территории Нижегородской ярмарки. Отреставрировано здание Главного ярмарочного дома и прилегающая к нему территория. Важным событием 2024 года стало начало работ по возрождению улицы Черниговской и берегоукреплению набережной Оки в районе бывшего Казанского (Ромодановского) вокзала.

Нижний Новгород является одним из крупнейших исторических городов России с более чем 800-летней историей. Это город с сохранившимся памятником древнерусской архитектуры – кремлем, с уникальным географическим положением на слиянии двух великих русских рек – Волги и Оки. Также это родина народного ополчения Минина и Пожарского, ставшая всероссийским центром объединения патриотических сил, спасшим единство и независимость Российского государства в XVII веке. На территории Нижегородской области располагается множество мест, связанных с русским духовным наследием, в том числе Дивеевская обитель и Свято-Троице-Макарьево-Желтоводский монастырь. Регион представлен палитрой народных художественных промыслов – городецкой и хохломской росписью, семеновской матрешкой, балахнинским кружевом, казаковской филигранью.

При этом Нижний Новгород – это современный динамично развивающийся мегаполис, располагающийся в центре европейской части страны, один из важнейших научных и промышленных центров России и крупнейший транспортно-логистический хаб федерального уровня.

Городом накоплен большой опыт проведения мероприятий федерального и международного уровня, среди которых необходимо особо отметить чемпионат мира по футболу в 2018 году и 800-летие Нижнего Новгорода в 2021 году. Это позволило на высоком уровне провести в 2024 году ряд мероприятий под эгидой БРИКС. Работа принимающей стороны получила высокую оценку как федерального центра, так и иностранных участников.

Таким образом, можно смело утверждать о том, что Нижний Новгород обладает всеми характеристиками, позволяющими ему выступать в качестве одного из общероссийских площадок мирового уровня".

Муниципальная тема – ОНФ на контроле

Эксперт "Минин-центра", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов отмечает, что граждане продолжают активно обращаться в Региональное отделение ОНФ в Нижегородской области по вопросам нарушений сроков строительства, капитального ремонта объектов, по другим проблемам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

"А когда граждане обращаются в Народный фронт? Только тогда, когда органы государственной власти, органы местного самоуправления на их обращения не реагируют или реагируют формально, отделываются отписками.

В городе Кулебаки, например, строительство многоквартирного дома по ул. Генерала Морева (участок №2) в соответствии с муниципальным контрактом должно быть завершено еще в декабре 2023 года. На основании обращения граждан эксперты Народного фронта в сентябре 2024 года проверили этот дом и очень были удивлены тем, что до завершения строительства дома еще очень далеко. На момент проверки не были завершены отделочные работы в помещениях, не завершено устройство входных групп и лестниц в подъездах, не установлена лестница на входе в подвал, подвал частично подтоплен. Выявлены и другие строительные недостатки и недоделки.

Но самое печальное то, что к срыву сроков строительства данного многоквартирного дома очень спокойно относится администрация городского округа город Кулебаки. А жители с нетерпением ждут этот дом.

Нарушение сроков строительства объектов в городе Кулебаки стало недоброй традицией. Точно также было со строительством детского сада на 40 мест в р.п. Велетьма. Строительство детсада должно было быть завершено еще в декабре 2021 года, а реально было завершено только в сентябре 2023 года, и то только после активного вмешательства Регионального отделения Народного фронта. А администрация города Кулебаки к нарушению сроков строительства детсада относилась очень спокойно.

Нарушаются сроки капитального ремонта многоквартирных домов в рамках региональной адресной Программы.

Например, капитальный ремонт крыши дома № 9 по ул. Коммунистическая в Балахне должен быть завершен 29 сентября 2024 года, однако эксперты Народного фронта установили, что на 7 ноября капитальный ремонт крыши вышеуказанного дома не завершен. Жители дома обращались в разные инстанции с просьбой ускорить капитальный ремонт крыши с учетом того, что скоро начнутся сильные дожди и снегопады, но никто на их обращения не реагировал. На выездном совещании эксперты Народного фронта жестко поставили вопрос перед подрядчиком о том, что ремонт крыши дома № 9 по ул. Коммунистическая в Балахне должен быть завершен до конца ноября 2024 года.

Но есть проблема. В сложившейся системе капитального ремонта МКД в рамках региональной адресной Программы органы местного самоуправления, домоуправляющие компании формально отстранены от капитального ремонта. Все вопросы организации капитального ремонта МКД взял на себя Нижегородский Фонд ремонта многоквартирных домов. Необходимо сделать так, чтобы органы местного самоуправления, домоуправляющие компании принимали более активное участие в организации и проведении капитального ремонта МКД, повысить их ответственность за качество капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на их территории.

Очень интересно стали отвечать гражданам на их обращения органы государственной власти и местного самоуправления, домоуправляющие компании. Ответы на все темы стали похожие друг на друга. Сначала перечисляются в большом количестве статьи нормативных документов, в которых гражданам трудно ориентироваться, и только в конце ответа может появиться одна строчка, раскрывающая суть ответа. Создается впечатление, что чиновники пишут ответы гражданам только с целью иметь возможность отбиться от заявителя в суде, а не с целью оказания помощи гражданину.

И последнее, выезжая на места, эксперты Народного фронта часто слышат от граждан вопрос, на каком основании и из каких расчетов каждый год 1-го июля производится увеличение размера платы за коммунальные услуги. Причины ежегодного увеличения размера платы за коммунальные услуги гражданам, да и специалистам, не совсем понятны. Граждане просят увеличивать размер платы за коммунальные услуги не каждый год, а хотя бы один раз в три, а лучше один раз в пять лет.

Я думаю, это справедливо.

Региональное отделение ОНФ в Нижегородской области о выявленных нарушениях сроков строительства объектов, сроков капитального ремонта многоквартирных домов, о других нарушениях в жилищно-коммунальной сфере, о фактах бездушного отношения к гражданам информирует глав местного самоуправления городских и муниципальных округов, при необходимости министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, обязательно контролирует устранение выявленных недостатков".