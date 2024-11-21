Сенатор РФ Ольга Щетинина с рабочим визитом посетила региональный центр адаптивных видов спорта "Парус" в Дзержинске Политика

Фото: Руслан Лобанов

Сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина в рамках рабочей поездки в Дзержинск побывала в новом региональном центре адаптивных видов спорта "Парус". Она проверила готовность учреждения к приему спортсменов и совместно с заместителями главы города Дзержинска Маргаритой Банниковой, Александром Кононовым, Сергеем Федоровым и директором регионального центра по адаптивным видам спорта Андреем Куваевым обсудила планы по его дальнейшему развитию.

Ольга Щетинина оценила масштабы регионального центра - функционал объекта, общая площадь которого составляет 18 тысяч квадратных метров, позволяет не только готовить спортсменов к соревнованиям, но и проводить все необходимые оздоровительные и реабилитационные занятия для восстановления физического состояния атлетов.

"Масштаб впечатляет – здесь есть все для проведения спортивных, учебно-тренировочных, оздоровительных и реабилитационных занятий для спортсменов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья: с поражением опорно-двигательного аппарата, с дефектами зрения, слуха, а также для ветеранов боевых действий и участников СВО. Универсальный зал, ледовая арена, большой 25-метровый бассейн, малый бассейн для занятий по обучению плаванием, терапевтическая ванна для проведения специализированных занятий, зал пауэрлифтинга, фитнес-зал, два зала «сухого» плавания и футбольное поле с искусственным покрытием", - отметила Ольга Щетинина.

В ходе встречи сенатор обсудила с представителями администрации города и руководством центра его дальнейшее развитие, а также вопрос, связанный с улучшением инфраструктуры для спортсменов, включая возможность строительства гостиницы за счет бюджетных средств или привлечения инвестора.

Без внимания не остался и вопрос полноценной работы секций центра. В стратегии развития учреждения есть важная составляющая – методическая. Для тренеров появится возможность проходить переподготовку в центре совместно с нижегородскими вузами. Данная система позволит улучшить работу с людьми, имеющими особенности здоровья, по всему региону.

"Главное отличие нашего центра в том, что он аккумулирует весь адаптивный спорт в регионе. Несмотря на то, что «Парус» - это, прежде всего, учебно-тренировочный центр, планируем принимать здесь и крупнейшие российские соревнования, в том числе совместно с Паралимпийским комитетом России. Первым будет финал второго дивизиона чемпионата России – Лиги героев по следж-хоккею среди лиц с ПОДА, который пройдет с 3 по 8 декабря", - сообщил директор центра Андрей Куваев

В центре будет организованы тренировочный процесс по легкой атлетике, плаванию, бочче, пауэрлифтингу, волейболу сидя, настольному теннису и теннису на колясках, стрельбе (электронное оружие), следж-хоккею, бадминтону, регби, баскетболу и фехтованию на колясках. Среди небазовых направлений – футбол 7*7, армрестлинг, дартс, шоу-дан и голбол. Посещать занятия в центре также смогут участники СВО и другие жители региона.

На базе учреждения организован медико-восстановительный центр, где будут работать специалисты регионального центра спортивной медицины. Для спортсменов здесь доступны необходимые восстановительные процедуры, кинезио- и физиотерапия, лечебная физкультура, функциональное тестирование и психологическая поддержка, а также возможность пройти диспансеризацию.

Напомним, региональный центр адаптивных видов спорта "Парус", построенный в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы, открылся в Дзержинске 17 октября 2024 года. Торжественная церемония открытия центра с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и спортсменов-паралимпийцев состоялась в рамках форума "Россия – спортивная держава". Из Уфы, где проходил форум, объект, наряду с другими спортивными комплексами в разных регионах страны, в формате телемоста открыл президент Российской Федерации Владимир Путин.