Нижегородцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе методических разработок "Художественное образование без границ" Культура и отдых

Нижегородцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе методических разработок и проектов "Художественное образование без границ".

Как сообщают организаторы, учредителем конкурса является министерство культуры РФ, а его организатором – федеральный ресурсный информационно-аналитический центр художественного образования Российской академии музыки имени Гнесиных.

Цель конкурса – совершенствование методического сопровождения предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусства при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на длительном лечении или в сложной жизненной ситуации, выявление эффективных методов обучения и социализации, распространение лучшего опыта, а также стимулирование профессионального развития и компетенций преподавателей.

Конкурс проходит в три этапа. Заявочная кампания продлится до 27 декабря 2024 года. До 31 января 2025 года проходит организационно-техническая экспертиза заявочных материалов, а с 1 по 28 февраля 2025 года – оценка конкурсных материалов членами жюри. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 5 марта 2025 года.

Участие в конкурсе могут принять организации в сфере культуры и искусств, включая образовательные организации, а также авторы и авторские коллективы. Конкурс проводится по двум номинациям: "Методические разработки" и "Проекты". В номинации "Методические разработки" выделены направления "Образовательные программы", "Методические материалы" (наглядные пособия, сборники авторских композиций и аранжировок, сборники упражнений, рабочие тетради и т.д.), "Мультимедийные методические материалы" (видеоуроки, интерактивные обучающие ресурсы, фильмы и т.д.).

Полный пакет материалов участники конкурса направляют через электронную регистрационную форму на странице конкурса на Федеральном портале художественного образования https://rfartcenter.ru/2024/10/22/artwithoutborders.

Авторы и авторские коллективы методических разработок и проектов, признанные победителями, получат дипломы и будут приглашены к участию в методических мероприятиях, проводимых в течение 2024-2025 учебного года.