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Общество

Прямые авиарейсы могут связать Россию и Бразилию

23 ноября 2024 15:32  [117] Общество

Прямые авиарейсы могут связать Россию и Бразилию, сообщает ТАСС.

Как рассказал посол Бразилии в РФ Родриго Баэна Соарес, стороны работают над этим вопросом.

"Есть вопросы, которые еще предстоит решить, но рассчитываем, в ближайшем будущем это будет включено в наше расписание", - отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что делегация Нижегородской области во главе с зампредом правительства региона Дмитрием Старостиным посетила с рабочим визитом Бразилию.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее провёл рабочую встречу с делегацией из Бразилии.

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Теги:
Авиаперевозки Международное сотрудничество
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