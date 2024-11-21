Прямые авиарейсы могут связать Россию и Бразилию, сообщает ТАСС.
Как рассказал посол Бразилии в РФ Родриго Баэна Соарес, стороны работают над этим вопросом.
"Есть вопросы, которые еще предстоит решить, но рассчитываем, в ближайшем будущем это будет включено в наше расписание", - отметил дипломат.
Ранее сообщалось, что делегация Нижегородской области во главе с зампредом правительства региона Дмитрием Старостиным посетила с рабочим визитом Бразилию.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее провёл рабочую встречу с делегацией из Бразилии.
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