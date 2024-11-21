Прямые авиарейсы могут связать Россию и Бразилию Общество

Прямые авиарейсы могут связать Россию и Бразилию, сообщает ТАСС.

Как рассказал посол Бразилии в РФ Родриго Баэна Соарес, стороны работают над этим вопросом.

"Есть вопросы, которые еще предстоит решить, но рассчитываем, в ближайшем будущем это будет включено в наше расписание", - отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что делегация Нижегородской области во главе с зампредом правительства региона Дмитрием Старостиным посетила с рабочим визитом Бразилию.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее провёл рабочую встречу с делегацией из Бразилии.