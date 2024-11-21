Более 1,2 млрд рублей выделят на озеленение Нижнего Новгорода в 2025 году Общество

В Нижнем Новгороде состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы по экологии.

В мероприятии, проходившем под председательством Германа Карачевского, принял участие спикер городской Думы Евгений Чинцов.

Как сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода, депутаты рассмотрели три вопроса, в том числе подготовку к зиме.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников в своем докладе подчеркнул, что город на 100% сформировал запас противогололедных материалов, что позволит эффективно бороться с последствиями осадков, обеспечивая безопасность передвижения транспорта и пешеходов.

Также он отметил, что в этом году закуплено 20 единиц маневренных фронтальных погрузчиков с навесным оборудованием и комбинированная дорожная машина для укладки литого асфальта для выполнения работ по ямочному ремонту дорог вне зависимости от сезона. Евгений Чинцов попросил предоставить депутатам материалы о новой технике для информирования нижегородцев.

«Люди должны понимать особенности технологического процесса проведения таких работ, тогда ни у кого не будет вопросов к тому, что асфальт ремонтируют, когда на улице лежит снег. Залогом всеобщего спокойствия будет знание того, что такой подход – вариант нормы и не является нарушением», - сказал он.

Кроме того, Андрей Житников в своем докладе отметил, что вдоль дорог города обустроены придорожные тротуары, которые позволяют технике лучше убирать грязь и снег, при этом песко-соляная смесь не попадает на газон. Также в каждом районе города имеются площадки по временному складированию снега, обеспечивающие его бесперебойный вывоз.

На заседании комиссии директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин представил депутатам проект бюджета Нижнего Новгорода на 2025 год. На расходы по экологическому направлению в нем предусмотрены средства в размере 6 млрд 998,8 млн рублей.

В частности, 1 млрд 208,5 млн руб. выделены на городское озеленение, 50 млн руб. - на реализацию программы по формированию комфортной городской среды, 902,4 млн руб. - на создание террасного парка в Почаинском овраге.

На создание, содержание и ремонт контейнерных площадок, приобретение контейнеров и бункеров будет направлено 102,3 млн руб., на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов – 70 млн руб., на мониторинг состояния окружающей среды – 6,4 млн руб. 6,3 млн руб. пойдут на мероприятия по отлову и содержанию бездомных животных, 3,4 млн руб. – на возмещение затрат приютов.

Депутаты отметили увеличение финансирования, в том числе поступления средств из областного бюджета по уборке мусора в частном секторе, от жителей которого чаще поступают жалобы по вывозу мусора.

Представляя результаты деятельности Дирекции парков и скверов Нижнего Новгорода за текущий год, директор учреждения Александр Чикаев отметил, что в подведомственных общественных пространствах ведется работа по уборке территорий, ремонту и замене оборудования, обустройству цветников и зеленых насаждений, обслуживанию спортивных и детских площадок. Кроме того, для нижегородцев и гостей Нижнего Новгорода в парках организуются мероприятия. Так, праздничная программа запланирована на объектах в период с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.

Герман Карачевский попросил Александра Чикаева своевременно информировать жителей города о работе катков, хоккейных коробок и лыжных трасс, а также о действующих льготах для различных категорий граждан при пользовании инфраструктурой, имеющейся в местах массового отдыха людей.

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