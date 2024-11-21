Расходы на дорожно- транспортную инфраструктуру Нижнего Новгорода в 2025 году могут вырасти почти в 1,5 раза Общество

В городской Думе Нижнего Новгорода состоялось очередное заседание постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству под председательством Станислава Прокоповича.



В мероприятии принял участие спикер городской Думы Евгений Чинцов.



Как сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода, депутаты обсудили доклад директора департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Юрия Мочалкина о проекте городского бюджета на 2025 год в части финансирования дорожно-транспортной инфраструктуры. В проекте городского бюджета на будущий год заложен рост расходов на эти цели до 9,7 млрд руб., что превышает уровень текущего года (6,5 млрд руб.) почти в 1,5 раза. Их удельный вес в бюджете нового года возрастет до 14%, что также превышает текущий показатель в 11%. Ознакомившись с цифрами, депутаты рекомендовали принять проект решения Думы по бюджету на заседании 27 ноября.



О реализации муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры» и федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» членам комиссии рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников. По его информации, на дорожно-транспортную инфраструктуру города, включая развитие нижегородского метрополитена, строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог в 2024 году будет израсходовано более 25 млрд рублей, в т.ч. более 6,5 млрд. руб. из городского бюджета, что позволит осуществить все запланированные по данному направлению мероприятия.



Председатель комиссии Станислав Прокопович обратил внимание руководителя профильного департамента на необходимость содержания дорог в нормативном состоянии в зимний период: «Акцент должен быть сделан на готовность наших муниципальных дорожников. Не нужно во всем полагаться и рассчитывать на подрядчиков, чтобы мы в снегопад не остались без людей и без техники». Житников подтвердил, что работа в этом направлении ведётся.



Необходимость более оперативного информирования участников движения о перекрытиях дорог обсуждалась во время тематического доклада директора МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» Андрея Шекунова. Он рассказал, что специалисты центра работают над тем, чтобы обеспечить оперативное предоставление информации о закрытых участках улично-дорожной сети и путях их объезда на цифровом ресурсе.



«Это будет очень полезно для всех жителей города. Дайте нам эту информацию и все мы, 35 депутатов Думы, разместим ее в своих соцсетях, будем на встречах с избирателями рассказывать им о новых возможностях. Это очень мощный способ популяризации создаваемой платформы», - отметила депутат Думы Инна Ванькина.



Большой блок рассмотренных на комиссии вопросов был посвящен итогам работы крупных пассажироперевозчиков. Были заслушаны и приняты к сведению доклады директора МП «Нижегородское метро» Олега Яушева, генерального директора Волго-Вятской пригородной пассажирской компании Анатолия Кузнецова и генерального директора компании по развитию скоростного судоходства «Водолет» Никиты Итальянцева. Выступавшие сообщили о положительной динамике пассажиропотока и поделились перспективами по расширению своей деятельности.



Кроме того, члены комиссии ознакомились с итогами внедрения интеллектуальной транспортной системы в Нижегородской агломерации. По информации исполняющего обязанности директора Центра развития транспортных систем Александра Бачурина, в 2024 году модернизированы 28 светофорных объектов, еще 35 - дооснащены оборудованием автоматизированного управления



«Поработали сегодня очень плодотворно. Самое главное, в рассмотренном нами проекте городского бюджета заложен мощный импульс для развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода. Даже с учетом роста себестоимости, мы выходим на рекордные почти 10 миллиардов только городских денег. Конечно же, мы понимаем, что будет продолжено и финансирование из регионального и федерального бюджетов. Понравился и настрой межрегиональных перевозчиков. И «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», и «Водолет» планируют усиливать свои позиции в городе и активнее включаться в решение транспортных проблем нижегородцев», - поделился Станислав Прокопович.