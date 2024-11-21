Мужчина погиб на пожаре в Нижегородской области, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
ЧП произошло в г.о.г. Арзамас.
В селе Ленинское загорелся личный жилой дом.
Пожар на площади 94 квадратных метра тушил 21 специалист МЧС России и 7 единиц техники.
В ходе разбора конструкций во внутренней части дома обнаружен труп 44-летнего хозяина строения.
Как удалось установить, человек доме проживал один, курил и злоупотреблял спиртными напитками.
Из наиболее вероятных причин пожара рассматривается неосторожность при курении.
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