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Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в Нижегородской области

24 ноября 2024 12:19  [102] Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в Нижегородской области, сообщили в ГУ МЧС России по региону. 

ЧП произошло в г.о.г. Арзамас.

В селе Ленинское загорелся личный жилой дом.

Пожар на площади 94 квадратных метра тушил 21 специалист МЧС России и 7 единиц техники.

В ходе разбора конструкций во внутренней части дома обнаружен труп 44-летнего хозяина строения. 

Как удалось установить, человек доме проживал один, курил и злоупотреблял спиртными напитками. 

Из наиболее вероятных причин пожара рассматривается неосторожность при курении.

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Теги:
Пожар
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