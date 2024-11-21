Нижегородские пожарные отстояли от огня заправку

Нижегородские пожарные МЧС России отстояли от огня заправку.
ЧП произошло в округе Воротынский.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, на трассе М-7 «Волга» загорелись два грузовика.
По предварительной информации, во время заправки огонь вспыхнул под кабиной одного транспортного средства. Пламя быстро распространилось.
Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня на территорию заправочной станции.
В тушении пожара на 70 кв.м были задействованы 13 специалистов и 5 единиц техники.
В результате происшествия никто не пострадал.
На месте работают дознаватели МЧС России.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+