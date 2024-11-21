Нижегородские пожарные отстояли от огня заправку Происшествия

Нижегородские пожарные МЧС России отстояли от огня заправку.

ЧП произошло в округе Воротынский.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, на трассе М-7 «Волга» загорелись два грузовика.

По предварительной информации, во время заправки огонь вспыхнул под кабиной одного транспортного средства. Пламя быстро распространилось.

Сотрудники МЧС России не допустили распространения огня на территорию заправочной станции.

В тушении пожара на 70 кв.м были задействованы 13 специалистов и 5 единиц техники.

В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают дознаватели МЧС России.