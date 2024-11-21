Мероприятия ко Дню матери проводятся в Нижегородской области в рамках проекта "Крепкая семья" Общество

Фото предоставлено пресс-службой НРО Единой России

Концерты, флешмобы, выставки, мастер-классы, письма со словами любви и благодарности – ко Дню матери в рамках проекта «Крепкая семья» в Нижегородской области организованы праздничные мероприятия.



«Наши активисты и депутаты «Единой России» поздравляют нижегородских мам с этим замечательным праздником. В регионе проходит множество мероприятий, которыми мы хотим порадовать и поблагодарить наших женщин за их материнский труд, самоотверженность, заботу о своей семье. Особые слова признательности многодетным мамам; тем, кто стали родными для приемных детей; воспитывающим деток с ограниченными возможностями. И низкий поклон - мамам, чьи сыновья сегодня защищают нашу страну», - отметила региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Ирина Гончарова.



Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России", в Центре народной поддержки участников СВО Городецкого округа глава МСУ, секретарь местного отделения «Единой России» Александр Мудров и заместитель председателя Земского собрания муниципального округа, руководитель регионального Совета первичных отделений партии Сейран Искендеров поздравили матерей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.



«Мы застали солдатских матерей за работой. Женщины, как и многие неравнодушные жители, работают в пунктах гуманитарной помощи, плетут маскировочные сети, шьют, готовят. Это дает им энергию и веру в хорошее будущее. Только материнская любовь и забота способна дать сыновьям-воинам силу и уверенность», - отметил Александр Мудров.



В Комплексном центре социального обслуживания населения Сормовского района Нижнего Новгорода при поддержке местного отделения партии и депутатского корпуса прошло праздничное мероприятие для многодетных мам и мам участников СВО. Дети подготовили для них стенд с рисунками, на которых изобразили своих мам, а также представили концертную программу с яркими и трогательными номерами.



«Спасибо за мероприятие, поздравления, добрые слова, мы смогли немного отвлечься от волнения и тревоги. Такие встречи нам очень нужны, мы с другими мамами, чьи сыновья сейчас находятся там, разделяем свои переживания, поддерживаем друг друга. И конечно – гордимся нашими ребятами, и своим внукам стараемся передать это чувство», - сказала мама участника СВО Елена, которая пришла на праздничную встречу с внуком.



Самые теплые чувства в своих поздравлениях старались передать участники акции «Напиши письмо маме», которую региональное отделение партии проводит с Почтой России. Все желающие в Штабе общественной поддержки могли написать письмо своей маме и опустить в установленный здесь же почтовый ящик. Также специально напечатанные для акции праздничные открытки отправили в военные госпитали и в зону СВО, чтобы бойцы могли присоединиться к акции.



Участник волонтерского движения «Фронтовая посылка нижегородцев», активист регионального совета сторонников партии Владислав Перепелкин тоже отправил праздничную открытку родному человеку. Их волонтерская команда собирает и доставляет гумконвои для участников СВО.



«Знаю, как наши ребята «за ленточкой» очень ждут каждой весточки из родного дома, так и их близкие здесь с нетерпением и надеждой ждут от них любого сообщения. После доставки гумконвоев мы часто обратно привозим от бойцов «фронтовые послания». Уверен, что когда мама получит такую открытку, написанную рукой ее ребенка, это будет для нее самый лучший подарок на свете», - поделился он.



Со словами благодарности, цветами и конфетами поздравила женщин - руководителей детских садов и школ Нижегородского района депутат городской Думы Нижнего Новгорода Оксана Дектерева.



«Все они - мамы прекрасных детей дома и вторые мамы и мудрые наставники для своих воспитанников и учеников. Их забота, внимание и любовь создают ту атмосферу, в которой дети могут расти, учиться и развиваться», - отметила депутат.



Праздник для женщин - руководителей учреждений и предприятий Автозаводского района прошел в «Театре на Счастливой». Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков поблагодарил женщин за добросовестный труд, участие в общественной жизни района, пропаганду семейных ценностей, вручил им благодарности и подарки.



«Меня радует, что с большинством присутствующих, я продолжаю идти по жизни. С такими успешными, активными, красивыми помощницами наш район и город становятся лучше и уютнее!» - сказал депутат в своем поздравлении.



В Мотызлейской сельской библиотеке вечер воспоминаний «Загляните в семейный альбом» провели активисты первичного отделения партии №12 Вознесенского округа. Участники клуба «Горница» делились воспоминаниями о своих мамах, рассказывали забавные и трогательные истории о своих детях. Также вспоминали пословицы, песни и стихи о маме, принимали участие в веселых играх и викторинах, познакомились с литературой, представленной на тематической книжной выставке.



Книжную выставку «Души материнской свет» подготовили и в библиотеке Навашина при поддержке местного отделения партии. Здесь представлены как классические произведения, так и современные книги, рассказывающие о материнской любви, заботе и мудрости, которые трогают сердце и вдохновляют.



Напомним, в рамках реализации народной программы «Единой России» уделяется особое внимание поддержке семей с детьми, укреплению статуса семьи, сохранению и развитию традиционных семейных ценностей.