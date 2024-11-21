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Происшествия

Житель Выксы лишился более 1 млн рублей при попытке купить машину у мошенника

24 ноября 2024 15:50  [1] Происшествия

Житель Выксы лишился более 1 миллиона рублей, пытаясь приобрести автомобиль у мошенника

38-летний заявитель рассказал сотрудникам полиции о том, что откликнулся на объявление о продаже автомобиля на одной из торговых площадок. Продавец попросил перейти заявителя в мессенджер, где позднее прислал документы якобы на автомобиль и счет для оплаты таможенного сбора. 

Выполняя указания мошенника, мужчина оплатил сбор в размере 420 000 рублей.

Позже гражданин двумя транзакциями перевел на счет неизвестного еще 770 000 рублей в связи с якобы возникшей проблемой на таможне. 

Общий материальный ущерб для потерпевшего составил 1 990 000 рублей.

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Теги:
Автомобили Мошенничество
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