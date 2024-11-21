Житель Выксы лишился более 1 млн рублей при попытке купить машину у мошенника Происшествия

Житель Выксы лишился более 1 миллиона рублей, пытаясь приобрести автомобиль у мошенника

38-летний заявитель рассказал сотрудникам полиции о том, что откликнулся на объявление о продаже автомобиля на одной из торговых площадок. Продавец попросил перейти заявителя в мессенджер, где позднее прислал документы якобы на автомобиль и счет для оплаты таможенного сбора.

Выполняя указания мошенника, мужчина оплатил сбор в размере 420 000 рублей.

Позже гражданин двумя транзакциями перевел на счет неизвестного еще 770 000 рублей в связи с якобы возникшей проблемой на таможне.

Общий материальный ущерб для потерпевшего составил 1 990 000 рублей.