Два человека погибли в ДТП на дорогах Нижегородской области в выходные

В Нижегородской области в минувшие выходные зарегистрировано 19 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибли, 26 участников дорожного движения получили травмы.
В субботу ночью смертельная авария произошла в Дзержинске на проспекте Циолковского. По данным Госавтоинспекции, 32-летний водитель Kia Cerato, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Renault Logan. От удара "Логан" закрутило на дороге, и машина перевернулась.
В результате аварии пострадали водитель и пассажиры Renault. Двое мужчин и молодая женщина были госпитализированы с многочисленными ушибами. Ещё один мужчина из этой машины получил значительные травмы и переломы. Прибывшие медики уже не смогли спасти 43-летнего пострадавшего.
Другое смертельное ДТП случилось в Нижнем Новгороде вечером в воскресенье, 24 ноября, на проспекте Героев. 35-летняя водитель автомобиля EVOLUTE при повороте налево не предоставила преимущество в движении и врезалась в Mercedes.
В результате столкновения погибла 54-летняя пассажирка электромобиля. Кроме того, 34 летний пассажир "Мерседеса" был госпитализирован с переломом руки.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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