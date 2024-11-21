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Происшествия

Два человека погибли в ДТП на дорогах Нижегородской области в выходные

25 ноября 2024 11:41  [126] Происшествия

В Нижегородской области в минувшие выходные зарегистрировано 19 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибли, 26 участников дорожного движения получили травмы.

В субботу ночью смертельная авария произошла в Дзержинске на проспекте Циолковского. По данным Госавтоинспекции, 32-летний водитель Kia Cerato, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Renault Logan. От удара "Логан" закрутило на дороге, и машина перевернулась.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры Renault. Двое мужчин и молодая женщина были госпитализированы с многочисленными ушибами. Ещё один мужчина из этой машины получил значительные травмы и переломы. Прибывшие медики уже не смогли спасти 43-летнего пострадавшего.

Другое смертельное ДТП случилось в Нижнем Новгороде вечером в воскресенье, 24 ноября, на проспекте Героев. 35-летняя водитель автомобиля EVOLUTE при повороте налево не предоставила преимущество в движении и врезалась в Mercedes.

В результате столкновения погибла 54-летняя пассажирка электромобиля. Кроме того, 34 летний пассажир "Мерседеса" был госпитализирован с переломом руки.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

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Теги:
Авария Госавтоинспекция ДТП
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