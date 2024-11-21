Сотрудники ОМК стали лучшими наставниками в России Бизнес

Фото: Константин Якубов

Наставники Объединенной металлургической компании (ОМК) одержали победу во II Межкорпоративном кейс-чемпионате по наставничеству среди ведущих предприятий России. Команда ОМК разделила первое место с командой одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний. Чемпионат проводят Российский союз промышленников и предпринимателей, Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей и Центр инноваций наставничества.

В финале сотрудники ОМК соревновались с шестью командами ведущих предприятий металлургической, химической, транспортной, горно-металлургической отраслей из 27 городов России. В каждую команду входили семь представителей рабочих и инженерных специальностей, которые не только являются лучшими в своем деле, но и выступают наставниками для новых сотрудников.

ОМК на соревнованиях представили финалисты и победители корпоративного конкурса "Профессионал - 2024" из Выксы и Чусового. Так, опыт и личные наработки лаборанта по физико-механическим испытаниям выксунского завода ОМК Ольги Лаврухиной, занявшей первое место в конкурсе профмастерства в номинации "Лучший наставник по рабочей профессии", были незаменимы.

"В полуфинале мы должны были справиться с шестью заданиями и продемонстрировать умение находить в разных ситуациях подход к стажерам, чтобы вернуть их мотивацию продолжить обучение. В финале мы писали сценарий и отыгрывали его всей командой - как каждый сотрудник компании может благотворно повлиять на успешную адаптацию новичка. А еще был конкурс капитанов, в котором наш капитан Евгений Гришин с мотивационной речью "Почему я – наставник" занял первое место", - поделилась моментами соревнований Ольга Лаврухина.

ОМК принимает участие в Межкорпоративном кейс-чемпионате впервые. Для компании это дополнительный стимул продолжать работу над совершенствованием внутрикорпоративных программ. Благодаря участию в конкурсе команда ОМК получила свежие идеи, в том числе для поддержки и развития наставников.

"Мы благодарим руководство ОМК за предоставленную возможность и экспертов кейс-чемпионата за высокую оценку нашей работы. В ОМК наставники – главные помощники для новых кадров. Поэтому мы предлагаем много поощрительных мер таким сотрудникам: доплаты за наставничество, бесплатное обучение, участие в конкурсах, карьерные треки и многое другое. Чемпионат для нас стал отличной возможностью поделиться с коллегами своими наработками и прокачать знания. К испытаниям подошли серьезно: тренировки начали за три недели до конкурса. Участники осваивали инструменты планирования наставничества и постановки задач наставляемым, учились формулировать вопросы разного уровня и многое другое. Ребята выложились полностью. С этого конкурса мы вышли с пониманием, что в ОМК много отличных наставников, но даже им нужен свой наставник – теперь наши чемпионы смогут выступать и в этой роли", - отметила руководитель проекта "Развитие института наставничества" корпоративного университета ОМК Ольга Голубева.