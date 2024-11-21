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Бизнес

Компания МТС получила лицензию на экологический мониторинг окружающей среды

25 ноября 2024 13:26  [131] Бизнес

В России до конца 2024 года планируют запустить первую очередь федеральной государственной информационной системы "Экомониторинг", которая будет собирать сведения о состоянии окружающей среды: вести контроль выбросов предприятий и следить за загрязнением водоемов и почвы, а также за радиационной обстановкой и состоянием животного мира.

Предоставлять информацию будут 10 государственных ведомств (Минприроды, Минсельхоз, Росрыболовство, Росприроднадзор и другие), региональные и муниципальные власти, а также юридические и физические лица.

В частности, компания МТС сообщила, что начнет осуществлять экологический мониторинг окружающей среды. Она первой среди российских операторов получила лицензию Росгидромета на эту деятельность, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты смогут наблюдать за атмосферным воздухом, водными объектами и почвой и давать свою экспертную оценку состоянию этих ресурсов. В частности, лицензия Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды позволяет оказывать услуги по замеру уровня загрязнения воздуха в городах, а также отслеживать химические примеси в почвах и гидрологические и гидробиологические характеристики водоемов.

Компания будет использовать в работе искусственный интеллект, который позволит дать прогноз развития событий в случае инцидентов и нештатных ситуаций на производствах. Например, алгоритм сможет рассчитать траекторию рассеивания вредных веществ и дать ответ, в какой точке и каком количестве они появятся через 48 часов.

"Цифровая трансформация и автоматизация мониторинга состояния окружающей среды в нашей стране позволит предприятиям и городским службам минимизировать риски, предотвратить аварии и сократить время реакции на инциденты", — пояснил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

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Теги:
МТС
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