"Транснефть-Верхняя Волга" приступила к реализации профориентационного проекта для школьников Бизнес

АО "Транснефть-Верхняя Волга" открыло профориентационный проект для учащихся старших классов общеобразовательных школ в Нижегородской, Владимирской областях и других регионах, где расположены производственные объекты предприятия.

Цель акции – помощь старшеклассникам в осознанном выборе будущей профессии, который позволит им профессионально самореализоваться в родном регионе, а также привлечение на работу молодых талантливых специалистов.

Проект предполагает проведение встреч со школьниками, проявившими интерес к работе в нефтегазовой сфере, с участием представителей органов власти, руководства предприятия, работников и молодых специалистов. Во время беседы молодые люди получат полное представление о вкладе АО "Транснефть-Верхняя Волга" в экономическое развитие регионов, кадровой политике и мерах поддержки сотрудников, а также задают молодым специалистам вопросы, касающиеся перспектив карьерного роста в компании.

В рамках проекта предприятие уже провело встречи в школе №29 г. Нижнего Новгорода, а также в учебных заведениях р.п. Тумботино Павловского района Нижегородской области и г. Гороховец Владимирской области.

В планах до конца 2024 года - организация профориентационных мероприятий в учебных заведениях Нижегородской области.

"Нам важно привлечь талантливых, заинтересованных в важной для страны работе молодых людей, и мы готовы помочь им в достижении профессиональных целей", – отметил заместитель генерального директора по персоналу и общим вопросам компании Тимур Камалиев.

Школы Нижегородской, Владимирской, Рязанской, Московской, Псковской областей и Республики Марий Эл могут обращаться на предприятие напрямую, чтобы организовать встречи со старшеклассниками в рамках профориентационного проекта АО "Транснефть-Верхняя Волга".

В 2024 году АО "Транснефть-Верхняя Волга" по итогам Всероссийского конкурса получило звание "Организация высокой социальной эффективности". По оценке экспертов, социальный пакет предприятия – один из лучших в Нижегородской области. Меры поддержки работников включают обеспечение безопасных и комфортных условий труда, здравоохранение, санаторно-курортное оздоровление, организацию спортивного досуга, решение жилищных вопросов, материальную помощь работникам и пенсионерам.