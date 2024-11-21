Новые спортивные объекты Нижегородской области
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2024 17:02  [75] Семьи участников СВО могут получить психологическую помощь на платформе СВОИРОДНЫЕ.РФ
25 ноября 2024 16:17  [168] Завершение ремонта трамвайных путей на улице Бекетова планируется в 2025 году
25 ноября 2024 15:32  [127] Дмитрий Чернышенко провел заседание правкомиссии по развитию туризма
25 ноября 2024 14:57  [153] Удостоверение и статус многодетной семьи можно оформить на портале "Госуслуги"
25 ноября 2024 14:40  [174] Родильный дом №1 Нижнего Новгорода закроют на плановую дезинфекцию с 26 декабря
25 ноября 2024 14:27  [151] Нижегородские коммунальщики ликвидировали последствия циклона "Каэтано"
25 ноября 2024 13:59  [164] Власти закупят систему видеонаблюдения для Нижегородского кремля за 76 млн рублей
25 ноября 2024 13:14  [200] Движение трамваев №2 приостановили в Нижнем Новгороде из-за повреждения кабеля
25 ноября 2024 12:59  [198] Свыше 925 тысяч обращений направили нижегородцы в ЦУР за четыре года
25 ноября 2024 12:42  [210] Здание бывшего кинотеатра "Октябрь" в Нижнем Новгороде выставили на продажу
Общество

Семьи участников СВО могут получить психологическую помощь на платформе СВОИРОДНЫЕ.РФ

25 ноября 2024 17:02  [75] Общество

Фонд "Защитники Отечества" и команда Героя Труда России доктора Дениса Проценко дали старт проекту СВОИРОДНЫЕ.РФ, направленному на психологическую и социальную помощь участникам и ветеранам СВО и их близким. Об этом сообщает фонд "Защитники Отечества".

Одним из важнейших блоков платформы стали понятные и универсальные сценарии и речевые модули. Родственники смогут использовать их для общения с героями СВО, в том числе в кризисных ситуациях. Рекомендации и конкретные примеры разработаны психологами – специалистами в области посттравматического стрессового расстройства.

"Фонд "Защитники Отечества" работает по всей стране, с вниманием относится к каждому ветерану, каждой семье наших защитников. Теперь вся помощь, все решения, весь накопленный опыт стали доступны на платформе: СВОИРОДНЫЕ.РФ. Подготовленные специалистами материалы помогут действовать в типовых ситуациях, с которыми могут столкнуться герои после возвращения домой, а также их родные", – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Кроме того, специалисты фонда "Защитники Отечества" для платформы подготовили максимально полный справочник по всем мерам поддержки, включая денежные выплаты.

"Перед нами стояла непростая задача – создать многопрофильный, но при этом простой в использовании, продукт для комплексной реабилитации ветеранов СВО и помощи их близким. Цифровой формат оптимален для задач проекта: далеко не каждый человек, прошедший горнило СВО, готов обращаться за помощью очно, лично, и зачастую инициатива лежит на близких людях. Кроме того, онлайн-платформа обеспечивает возможность получить консультацию или поддержку анонимно, круглосуточно и совершенно бесплатно", – рассказал доктор медицинских наук, Герой Труда России Денис Проценко.

На платформе собрана база знаний по различным направлениям. На ней представлены такие рубрики, как "Посттравматическая реабилитация", "Профилактика социально значимых рисков", "Юридическая и социальная поддержка", "Финансовая грамотность", "Поддержка близких" (в том числе детей), "Лучшие практики интеграции ветеранов в патриотическое воспитание", "Переобучение и карьера". Кроме того, совместно с банком ПСБ создан видеокурс "Финансовая грамотность" – об основах финансовой безопасности и возможностях, которые банк предоставляет ветеранам и военнослужащим. Команда проекта состоит из докторов медицинских наук, психологов и психиатров, экспертов по карьере, социальной, страховой и юридической поддержке. 

Вся полезная информация для ветеранов боевых действий и их близких доступна на сайте: СВОИРОДНЫЕ.РФ.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СВО Социальные проекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph