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Бизнес

Cтроительство жилья для более 10 тыс. человек планируется в Нижнем Новгороде

25 ноября 2024 17:29  [67] Бизнес

Фото: Freepik

Банк ДОМ.РФ открыл ООО "Специализированный застройщик КРТ-1" кредитную линию в размере 28,9 млрд рублей на строительство комплекса многоквартирных домов в Нижнем Новгороде для 10 тысяч человек. Полученные средства застройщик направит на комплексное развитие территории (КРТ) в деревне Ольгино, в Приокском районе Нижнего Новгорода, что позволит создать комфортную городскую среду.

Квартиры в новом микрорайоне будут предоставлены, в том числе, для обеспечения жильем детей-сирот, расселения ветхого и аварийного фонда.

"Впервые в истории региональное правительство, используя федеральные меры поддержки, реализует столь крупный и амбициозный проект по строительству жилья.  Региональный оператор "Дирекция по строительству" построит новый район на юге Нижнего Новгорода, где смогут жить более 10 тысяч человек. Для развития данной территории применено уникальное сочетание федеральных мер поддержки, это и применение ИБК для строительства инженерных сетей и водозабора, и инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ для строительства центров питания, и строительство транспортной инфраструктуры за счет частного инвестора. Именно это позволит создать максимально сбалансированное развитие и комфортную среду для жизни", – сказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

"При строительстве будет задействован механизм КРТ, что позволит создать новый удобный для жизни жилой квартал с качественной архитектурой, удобной транспортной и социальной инфраструктурой. В рамках строительства будет реализована популярная концепция "двор без машин". Мы успешно работаем с застройщиком с 2019 года. Уверены, что реализация нового проекта поможет в развитии Приокского района Нижнего Новгорода", – прокомментировал управляющий директор Приволжского регионального центра Банка ДОМ.РФ Шамиль Халиков.

Всего в районе Ольгино-Новинки на южных границах Нижнего Новгорода на площади 265,2 га с помощью механизма КРТ планируется построить почти 1,4 млн кв. метров жилья. В перспективе здесь будут жить почти 45,5 тысяч человек.

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Теги:
Жилье КРТ
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