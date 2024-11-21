"Вместе интересно": более 1200 участников со всей Нижегородской области собрал гала-концерт творческого проекта старшего поколения Культура и отдых

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде состоялся большой гала-концерт победителей творческого проекта "Вместе интересно" Нижегородского регионального отделения Союза пенсионеров России. Итоговый концерт на площадке ДК ГАЗ собрал почти 1 200 человек со всей Нижегородской области – участников и зрителей.

Творческий конкурс проводится в рамках проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия".

"В Год семьи у нас в регионе и в Нижнем Новгороде проходит немало различных мероприятий, направленных на укрепление института семьи, сохранение традиционных ценностей и воспитание подрастающего поколения. Благодаря Нижегородскому союзу пенсионеров и поддержке правительства Нижегородской области одним из самых ярких проектов уходящего года стал конкурс «Вместе интересно», в рамках которого представители старшего поколения получили еще одну возможность раскрыть свои творческие способности. Важно то, что их поддержали семьи, дети и внуки, потому что вместе, как гласит название конкурса – интересно!", - сказал заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода, региональный координатор партпроекта "Старшее поколение" Владимир Тарасов.

"Серебряные" артисты представили вокальные, танцевальные и художественные номера в разных жанрах, также в конкурсе приняли участие и семейные ансамбли. На сцене Дворца культуры выступили 18 победителей – творческие коллективы и солисты в возрасте от 60 до 80 лет. А в семейных ансамблях самым юным артистам не исполнилось еще и года.

"Это один из самых любимых и популярных проектов, который объединяет огромное количество людей старшего поколения со всей нашей области. В Год семьи мы назвали наш проект "Вместе интересно". И название говорит само за себя. У нас участвуют не только артисты старшего поколения, но и семейные ансамбли с детьми разного возраста. Есть даже танцевальный номер молодых мам с малышами в слингах. И мы видим, что когда старшее поколение, молодежь и дети объединяются в творчестве, любви к своей культуре, своей истории – это настоящее сохранение семейных ценностей, уважение к нашим культурным традициям", - рассказала автор проекта, заместитель председателя Нижегородского регионального отделения Союза пенсионеров России Татьяна Богданова.

37-летняя многодетная мама Полина Абумова, узнав о конкурсе, не раздумывая, решила принять в нем участие со своими детьми – старшей дочерью 8 лет, и младшим артистом, которому 1,5 года.

"Нам действительно вместе интересно! Я на репетиции подсматривала за коллективами, они вызывают восхищение – сильные, красивые, творческие. И сама заряжаешься этой потрясающей энергией. Мне хочется сохранить такой же задор, и чтобы мои дети тоже увидели и равнялись на такое активное и дружное старшее поколение", - поделилась многодетная мама.

В рамках проекта в течение трех месяцев были проведены восемь отборочных зональных фестивалей. В них приняли участие представители всех муниципалитетов области – более двух тысяч человек. Творческие навыки участников оценивали профессиональные музыканты.

"Я впервые принимаю участие в этом конкурсе в качестве члена жюри. И хочу поблагодарить авторов и организаторов за эту замечательную идею. Нам было очень сложно среди такого количества талантливых, ярких и самобытных артистов выбрать лучших. Это говорит о том, что наша Нижегородская область многогранна в своей культуре. И такие проекты дают возможность людям проявить себя, быть открытыми, и через творчество объединять разные поколения", - сказал Евгений Эстрин, заслуженный деятель культуры, музыкальный продюсер.

Первый заместитель руководителя исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Дмитрий Филипенко и региональный координатор партпроекта "Старшее поколение" Владимир Тарасов вручили победителям Благодарственные письма и подарки.

Проект "Вместе интересно" реализуется региональным отделением Союза пенсионеров России при грантовой поддержке правительства Нижегородской области. Партнерами выступают министерство культуры и министерство социальной политики Нижегородской области, а также администрации муниципалитетов.

Напомним, создание условий для активного здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы "Единой России" и партийного проекта "Старшее поколение".