"Торпедо" на выезде разгромило "Спартак" со счётом 6:0 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Осеннюю серию игр ХК "Торпедо" завершил на выезде: нижегородцам предстояли матчи с лидерами западной конференции - питерским СКА, ярославским "Локомотивом" и московским "Спартаком".

"Бело-синие" были заряжены, как никогда, но в упорнейшей борьбе с питерцами уступили хозяевам со счётом 1:4. Это поражение наоборот, как будто только раззадорило "Торпедо" - и на матч с безусловным лидером турнирной таблицы - "Локомотивом" - нижегородцы вышли с победным настроем. Как итог на табло - 0:3 - и 30-й "сухарь" голкипера Ивана Бочарова в КХЛ.

Последнюю игру ноября предстояло провести в "Мега-спорте" - на этой арене "Торпедо" ещё не удавалось одолеть "Спартак". И наша команда желала прервать эту череду неудач.

На 4 минуте первого периода Владислав Фирстов открыл счёт в матче. Игра была быстрая, обоюдоострая и опасная. Ивану Бочарову, который защищал ворота "Торпедо", пришлось нейтрализовывать буллит - и минимальный счёт сохранился до перерыва.

Сдерживая напор соперников, успешно отыгрывая меньшинство, которое "зарабатывали" по ходу периода, нижегородцы успешно уходили в котратаки - и довели счёт до 5:0 в свою пользу. Шайбами отличились Игорь Ларионов, Сергей Гончарук, Евгений Свечников и Максим Летунов. И это при том, что по броскам в створ ворот лидировали именно красно-белые (14:12). Особенно можно отметить ещё один назначенный судьями штрафной бросок в наши ворота, который также отразил стена-Бочаров.

В третьей "двадцатиминутке" "Спартак" намеревался отыгрываться, и его атакующий порыв вырос на порядок. Но в середине периода Влад Фирстов оформил "дубль", не оставив шансов сопернику, а Иван Бочаров завершил "на ноль" второй матч подряд.

Теперь нижегородцев ждут недельные каникулы, а затем стартует домашняя серия матчей: 3 декабря будем принимать "Металлург", 6 декабря - ЦСКА и 8 декабря - "Ладу".