Нижегородские активисты и НКО могут представить свои проекты на Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородские активисты и НКО могут представить свои проекты на Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив, который проводит Центральный совет сторонников партии "Единая Россия".

"Одно из направлений работы "Единой России" – поддержка некоммерческих организаций и общественников. Важно, чтобы НКО в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив - один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей", - считает врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

Прислать работы можно до 23 декабря. Полуфиналистов путем голосования определят жители регионов, а победителей выберет оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта РФ.

Лучшие проекты получат поддержку до 3 миллионов рублей, наставников для реализации инициатив из числа депутатов и сторонников, информационное сопровождение проекта.

"Участвуя в конкурсе, вы не просто представляете свою инициативу, вы становитесь частью большого движения, которое стремится решить актуальные вопросы, стремится сделать нашу страну сильнее. Среди жителей нашей страны есть много талантливых и преданных делу людей, готовых приступить к действиям и повести за собой других. Мы поможем им на этом пути", – отметила председатель Центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Ольга Занко.

Подать заявку можно на сайте sila-idey.er.ru. Проекты-победители будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

Напомним, в 2023-2024 годах Нижегородская область стала одним из лидеров по количеству заявок на участие в данном конкурсе. От региона было подано 238 инициатив. За нижегородские проекты проголосовали более 11 тысяч человек.

Проект "Звезда Воинов: Памятник героям СВО" Анны Коротких из Шарангского округа вышел в полуфинал. Всего в конкурсе приняли участие более 400 тысяч человек со всей России, из них 27 полуфиналистов были выбраны путем народного голосования.

Автор инициативы получит поддержку в продвижении проекта, составлении документов на участие в грантовых конкурсах и муниципальных программах. Также активистка прошла обучение для полуфиналистов в Москве от федерального проекта "Центр поддержки гражданских инициатив" сторонников партии.

Цель конкурс - выявление и поддержка лучших НКО и лидеров общественных проектов и инициатив, направленных на помощь людям и развитие России. Проекты ориентированы на людей самого разного возраста. Темы предложенных инициатив охватывают волонтерство, патриотическое воспитание, профориентацию, образование, экологию, спорт, культуру, инклюзивные мероприятия и многие другие сферы общественной жизни.