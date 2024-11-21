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Общество

Волонтеры ОМК помогают перерабатывать пластик в тротуарную плитку и бордюры

26 ноября 2024 11:34  [80] Общество

Волонтеры выксунского завода ОМК вместе с педагогами и учениками школы №12 собрали 16 мешков крышечек от пластиковых бутылок, макулатуру и батарейки, которые отправят на переработку и превратят в тротуарную плитку и бордюры. Идея экопроекта "Бумаги/Пластика.Net" принадлежит Юлии Цыбровой, которая победила в конкурсе "ОМК Партнерство".

Волонтер Юлия Цыброва четыре года подряд выигрывает гранты "ОМК Партнерство" и проводит экологические акции в Выксе. 

"Школа №12 –  одна из первых подхватила мою идею, и мы установили у них контейнер "Бумаги NET". Сбор здесь идет очень активно. Сейчас мы начали 4-й сезон экомарафона "Сдай макулатуру, посади дерево". Также мы собрали пластиковые крышечки, которые отправили в город Павлово на переработку. Из них получится тротуарная плитка и бордюры. Для примера, из 8750 крышечек получается 9 тротуарных плиток", - рассказала эковолонтер, автор проекта Юлия Цыброва.

Ученики школы №12 каждый раз придумывают новые идеи по сбору перерабатываемых отходов – привлекают соседей и устанавливают коробки для сбора в подъездах.

"Началось всё со сбора крышечек. Ребята соревновались между собой. Нам стало мало крышечек, начали собирать батарейки. Если внимательно посмотреть на контейнер, то увидите надпись: "Одна батарейка, брошенная в лес, убивает ёжика". На самом деле, мы спасаем не только ежиков. Одна выброшенная батарейка, разлагаясь, загрязняет тяжёлыми металлами 20 кв. метров почвы, и, проникая в грунтовые воды, загрязняет около 400 литров воды. Поэтому ёжик, или любой другой живой организм, попадая в зону такого загрязнения, получает отравление тяжёлыми металлами и умирает. Это касается и растений", - поделилась заместитель директора по воспитательным работам школы №12 Ангелина Блинова.

Самые активные участники экомарафона станут победителями и получат призы. Главный приз – это живая ёлка, а за второе и третье места – туи. Деревья ребята смогут посадить на территории школы.

"Проект Юлии Цыбровой "Бумаги/Пластика.Net" – пример долгосрочного и не теряющего актуальности экологического проекта. Важно, что проект направлен не просто на сбор отходов, а в том числе и на дальнейшую переработку. С каждым годом к проекту присоединяется все больше людей, неравнодушных к вопросам экологии", - прокомментировала руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ирина Медведева.

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Теги:
Выкса ОМК Экология
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