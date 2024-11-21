Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на декабрь 2024 года

Фото:
Корпорация МСП подготовила для представителей бизнеса календарь предпринимателя на декабрь 2024 года.
Как сообщает пресс-служба организации, декабрьский "Календарь предпринимателя" поможет не пропустить важные даты и своевременно напомнит о сроках уплаты налогов и сдачи отчетности. Отмечается, что вся работа по поддержке бизнеса ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
До 2 декабря ИП, имеющие недвижимость и транспорт, уплачивают имущественные налоги за 2023 год: земельный и транспортный, налог на имущество физических лиц.
До 3 декабря организации и ИП с сотрудниками направляют уведомление по НДФЛ за 23-30 ноября и до 5 декабря уплачивают его, если в этот период платили сотрудникам.
До 16 декабря организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в СФР "на травматизм" за ноябрь.
До 20 декабря импортёры товаров из стран ЕАЭС уплачивают косвенные налоги и сдают декларацию за ноябрь.
До 25 декабря:
- организации и ИП с сотрудниками представляют в налоговую:
- уведомление о суммах страховых взносов за ноябрь и НДФЛ за период с 1 по 22 декабря;
- персонифицированные сведения о физлицах за ноябрь;
- производители подакцизных товаров сдают декларацию по акцизу;
- организации на ОСН, которые перешли на уплату налога по фактической прибыли, сдают декларацию за ноябрь;
- организации и ИП на АвтоУСН, уплачивают налог за ноябрь.
До 28 декабря:
- самозанятые уплачивают НПД за ноябрь;
- организации и ИП с сотрудниками уплачивают страховые взносы в налоговую инспекцию за ноябрь и НДФЛ за период с 1 по 22 декабря, а если были выплаты с 23 до 28 декабря, то нужно также уплатить с них НДФЛ, направив уведомление для ЕНП не позднее 28.12.2024;
- организации на ОСН уплачивают аванс по налогу на прибыль (если не уплачиваете только квартальные авансы по п. 3 ст. 286 НК);
- организации и ИП на ОСН и ЕСХН уплачивают НДС, если не используете освобождение по п. 1 ст. 145 НК;
- производители подакцизных товаров уплачивают акцизы.
До 31 декабря (в связи с выходными срок переносится на 9 января):
- все ИП уплачивают фиксированные страховые взносы "за себя" за 2024 год (49 500 ₽);
- ИП на ПСН оплачивают патент, если он со сроком до 31.12.2024;
- можно подать уведомление о переходе на специальный налоговый режим (УСН, АУСН, ЕСХН) либо на иной способ расчёта налога на УСН / налога на прибыль организаций.
О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+