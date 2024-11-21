Более 250 аварийных домов планируется расселить в Нижнем Новгороде до 2028 года Общество

25 ноября в городской Думе прошло очередное заседание постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике под председательством Марка Фельдмана.

В ходе заседания члены комиссии обсудили корректировку бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год и изменение налоговых ставок на земельные участки и объекты недвижимости, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей. Соответствующая актуализация постановлений городской Думы "О земельном налоге" и "О налоге на имущество физических лиц" связана с их приведением в соответствие с требованиями федерального законодательства. Депутаты единогласно рекомендовали принять проекты решений на заседании Думы 27 ноября.

Также депутаты рассмотрели текущее исполнение бюджета города и связанный с этим вопрос финансового обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По информации директора департамент финансов администрации Нижнего Новгорода Юрия Мочалкина, по состоянию на 1 ноября социальная сфера города профинансирована в объемах свыше 31,7 млрд рублей, на ЖКХ израсходовано около 7 млрд рублей, а развитие городской дорожно-транспортной инфраструктуры обошлось более чем в 6,3 млрд рублей. Объем муниципального долга сократился на сумму 4,333 млрд рублей.

Марк Фельдман в положительную сторону отметил почти двукратный рост доходов за счет взысканных штрафов с 411 млн рублей за аналогичный период прошлого года до 719 млн рублей по итогам 10 месяцев 2024 года.

Директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Татьяна Гераськина проинформировала членов комиссии о том, что Постановлением Правительства Нижегородской области утверждена новая региональная адресная программа "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.". В рамках ее реализации на территории Нижнего Новгорода планируется расселить в ближайшие 5 лет 251 дом, в которых ожидают переселения 6 862 человек.

Первый этап программы (2024-2025 годы) предполагает расселение 52 домов, 817 жилых помещений площадью 23873 кв.м, для чего предусмотрено выплаты возмещения собственникам за изымаемые помещения, приобретение жилых помещений на вторичном рынке и строительство многоквартирных домов. В настоящее время администрацией города Нижнего Новгорода заключены комплексные муниципальные контракты на строительство 3 многоквартирных домов.

"Мы выслушали детальный доклад о сносимых домах, о расселяемых нижегородцах, с точностью до человека, о потребностях в квадратных метрах. С учетом сегодняшней коррекции бюджета мы идем по плану. Программа расселения аварийного жилья в городе выполняется и физически - "в кирпичах", и в рублевом покрытии", – отметил Марк Фельдман.