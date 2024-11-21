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Партнёрская программа НСЖ

26 ноября 2024 12:59  [73]

erid: 2SDnjeSDgzF

Накопительное страхование жизни — вариант инвестиций в собственное будущее. Клиент платит взносы страховой компании, а в случае наступления определённого события он или другие лица (выгодоприобретатели) получают выплату. Для страховых агентов партнёрская программа НСЖ — способ заработать на каждой рекомендации полиса. Расскажем, как стать участником партнёрки и начать работу сразу с несколькими СК, чтобы зарабатывать от 800 руб. за оформленную страховку.

Условия партнерской программы

Роль агента в партнёрской программе НСЖ заключается в том, что он помогает клиенту оформить страховку или отправляет ему ссылку для заполнения полиса. С помощью уникального идентификатора СК определяет, по чьей рекомендации застраховался пользователь. После того, как клиент произведёт оплату, агенту начисляется вознаграждение в фиксированном размере или в процентах от стоимости страховки.

Сколько можно заработать

Стоимость одного целевого действия в партнёрке НСЖ зависит от условий оффера. Она начинается от 20 руб. и достигает 800 руб. В других случаях вознаграждение рассчитывается в процентах. Пример, как рассчитать доход:

  1. Вознаграждение за оформленный полис НСЖ составляет 800 руб.
  2. Агент продал 10 страховок за месяц.
  3. Доход составил 800 х 10 = 8 000 руб.

Другой пример:

  1. Ставка вознаграждения составляет 4 400 руб. за оплаченный полис.
  2. По рекомендации партнёра за месяц пришли 2 клиента.
  3. Доход составил 8 800 руб.

При выборе оффера важна востребованность продукта, а не только размер комиссии, которую получит партнёр. Одни страховки продаются лучше, другие хуже. Также стоит учитывать трудозатраты на привлечение трафика. Если есть готовая целевая аудитория под оффер, лучше начать с него, даже несмотря на невысокий размер выплаты.

Офферы партнерки НСЖ

Агентам сервиса партнёрских продаж Пампаду доступны следующие предложения:

  • Копилка Лайф. Вознаграждение за целевое действие составляет 800 руб.
  • Смарт Плюс. В этом случае партнёр получает от 4 400 руб. за оформленный полис.
  • Кешбэк 33%. Выплата зависит от стоимости полиса.
  • Смарт Брокер. Агент получает от 4 400 руб. за целевое действие.
  • Линия Защиты. Партнёрская выплата — от 24 руб. за оплаченный полис.

Первые 4 оффера представлены компанией “Ренессанс Жизнь”, пятый — ВСК. В некоторых случаях рекламодатель указывает минимальную ставку, потому что в продукте есть несколько тарифов, и выгода зависит от того, что выберет клиент.

Плюсы и минусы партнерской программы

Плюс партнёрки в том, что агент свободен в выборе офферов и источников трафика. Нельзя использовать только запрещённые способы привлечения клиентов — рекламодатель их указывает. Также агент вправе работать сразу с несколькими СК. Для этого нужно завести личный кабинет в каждой партнёрской программе НСЖ или зарегистрироваться на платформе партнёрских продаж, чтобы вести работу со всеми компаниями в одном аккаунте.

Ещё одно преимущество — неограниченные возможности для заработка. Предлагайте различные продукты, подбирая их под потребности клиентов, пополняйте клиентскую базу, и продажи будут расти с каждым месяцем.

Минус партнёрской программы НСЖ — отсутствие трудоустройства и социальных гарантий. Агентам не оплачиваются больничные, отпуска, не засчитывается стаж. Но это компенсируется возможностью управлять своими доходами. Успешные партнёры собирают команды, привлекают субагентов и выстраивают целые реферальные сети.

Как подключиться и начать работу в партнёрке НСЖ

Если регистрироваться на сайте каждой СК, это займёт много времени, и придётся разбираться с правилами, которые отличаются у всех компаний. Некоторые выставляют ограничение по налоговому статусу, например, не работают с самозанятыми или физлицами.

Чтобы получить доступ ко всем офферам, включая эксклюзивные, заведите личный кабинет в сервисе партнёрских продаж, где собраны наиболее выгодные офферы страховщиков. Тогда вы сможете предлагать клиентам различные продукты: страхование НСЖ, недвижимости, ипотеки, движимого имущества, титула, автогражданской и гражданской ответственности и т. д.

О сервисе Пампаду

Онлайн-платформа Пампаду помогает страховым агентам зарабатывать на рекомендациях чужих продуктов. В каталоге сотни предложений в разных нишах: финансы. страхование, товарка, инвестиции, образование,

Сервис ориентирован на белые вертикали и предлагает высокие ставки, а также множество инструментов для работы с трафиком. Большинство офферов доступны сразу после подключения. Топовым вебмастерам и арбитражникам рекламодатели предлагают особые условия.

Регистрируйтесь на платформе Пампаду и получайте вознаграждение за каждое целевое действие по офферу партнёрки НСЖ.

Реклама. ООО «Страховые Партнеры». ИНН 9729069737 pampadu.ru

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