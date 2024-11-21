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Более 400 нижегородцев получили оперативный ответ от теплоэнергетиков

26 ноября 2024 17:02  [99] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Специалисты АНО "Аналитический центр города Нижнего Новгорода" помогли более 400 нижегородцам оперативно связаться с теплоэнергетиками.

Как сообщает городской аналитический центр, все запросы, которые были получены в личных сообщениях, которые приходят в аккаунты главы города и губернатора региона в социальных сетях, через платформу обратной связи (ПОС) "Госуслуги. Решаем вместе", "Горячей линии главы города Нижнего Новгорода", собирают и обрабатывают на созданной в 2021 году платформе "Лобачевский".

В качестве примера приводится обращение жительницы улицы Гаугеля, которая интересовалась датой окончания ликвидации аварийной ситуации, из-за которой было отключено отопление в доме. Заявительница оперативно получила ответ, который касался всех работ по указанному адресу, включая ожидаемую дату окончания ремонта.

В АНО "Аналитический центр города Нижнего Новгорода" отметили, что жители Нижнего Новгорода активно пользуются платформой обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", чтобы решить различные вопросы, которые касаются в том числе сферы благоустройства. Форму для подачи сообщений можно найти на "Госуслугах", с помощью баннеров, которые есть в соцсетях на официальных страницах муниципальных учреждений, районных администраций и мэрии. Оценить полученный ответ также можно на платформе.

Ранее глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что созданная командой аналитического центра платформа обратной связи "Лобачевский" только за 8 месяцев 2024 года обработала свыше 56 тысяч обращений. На сегодняшний день через недавно запущенные в работу Telegram-бот и сервис "Общение с городом" в приложении "Мой Нижний Новгород" в общей сложности поступило порядка 2,3 тысяч заявок.

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Теги:
Интернет услуги Энергетика
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