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26 ноября 2024 07:42  [85] Новая налоговая льгота для работающих родителей появится в России
Общество

Новая налоговая льгота для работающих родителей появится в России

26 ноября 2024 07:42  [85] Общество

В России в 2025 году появится новая льгота для работающих родителей. В частности, НДФЛ для них снизят до 6%, а оставшиеся 7% возместит государство.

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко объяснила телеканалу "360", для каких категорий работающих родителей предусмотрена новая льгота. По её словам, на льготу смогут рассчитывать, в основном, малоимущие родители.

Харченко заявила, что главной задачей этой льготы станет популяризация многодетных семей. По сути это не снижение процентной ставки подоходного налога, а возвращение части налога работающим родителям.

"Речь идёт, скорее, о налоговом кешбэке. Это не минимизация самой процентной ставки налога, а просто возвращение в виде семипроцентной выплаты тем родителям, которые работают", — рассказала зампред думского комитета.

Для получения этих льгот семья должна отвечать нескольким критериям.

"У этих работающих родителей должны быть дети до 18 лет, если дети — студенты колледжей или вузов, то до 23 лет... Есть ещё один важный критерий, как рассчитывается эта выплата: среднедушевой доход этой семьи не должен превышать полутора прожиточных минимума по конкретному региону, где проживает эта семья", — пояснила собеседница телеканала "360".

По словам Харченко, льготы коснутся "определённой когорты семей", в основном малоимущих, которым необходима поддержка государства. Это будет единовременная выплата за весь прошедший год.

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Теги:
Налоги Семья Социальные выплаты
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