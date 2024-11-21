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Бизнес

Нижегородские компании вошли в рейтинг лучших работодателей по версии журнала Forbes

26 ноября 2024 18:19  [3] Бизнес

Четыре нижегородские компании вошли в рейтинг лучших работодателей по версии журнала Forbes.

Это диджитал-агентство "E-Promo", Корпоративный университет Правительства Нижегородской области (КУПНО), ООО "ИТС" и ООО ЦУК "МАКСАВИТ".
При составлении рейтинга экспертная команда оценивала участников по основным элементам ESG-повестки и в зависимости от результатов распределяла их по четырём группам: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза". Всего в список лучших попали 168 российских компаний.

Так, "E-Promo" стали золотым призёром в области маркетинга, Корпоративный университет Правительства Нижегородской области (КУПНО) попал в группу "Серебро" в сфере образования, ООО "ИТС" – "Серебро" в строительной области, а ООО ЦУК "МАКСАВИТ" стала бронзовым призёром в сфере фармацевтики.

Напомним, Нижегородская область стала первым регионом, где разработали кадровую стратегию. Документ утвердили в конце 2023 года. Он включает 16 приоритетных программ, которые направлены на подготовку и развитие востребованных кадров, поиск и привлечение персонала на ключевые предприятия региона, а также на повышение эффективности управления.

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Теги:
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