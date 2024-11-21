Сотрудники зерноперерабатывающего комбината в Шатках отравились химикатами Происшествия

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Государственная инспекция труда в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины массового отравления в ООО "Шатковский зерноперерабатывающий комбинат".



Как рассказали в пресс-службе ведомства, о ЧП специалисты Гострудинспекции узнали из средств массовой информации.

Согласно размещённым сведениям, сотрудники зерноперерабатывающего предприятия продолжительное время обрабатывали зерно от насекомых-вредителей ядовитыми химикатами, в результате чего получали отравление.

"Со слов сотрудников, их коллега, грузивший обработанное зерно без средств индивидуальной защиты, скончался 20 ноября 2024 года в результате отравления. Другие сотрудники, кто работал с этим зерном также почувствовали признаки отравления, некоторые находятся в больнице", - говорится в информационном сообщении Гострудинспекции.

В ведомстве подчеркнули, что извещения о несчастном случае на производстве от работодателя не поступала, что является нарушением Трудового кодекса.

Гострудинспекции в Нижегородской области предстоит уточнить все обстоятельства происшедшего несчастного случая.