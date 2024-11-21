Пожарные тушат горящий склад на улице Федосеенко в Сормове

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Пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на тушении пожара, возникшего на территории промбазы на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, загорелось имущество внутри складского помещения.
"В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 500 кв.м. Погибших и пострадавших нет", - уточнили в ГУ МЧС.
Работы по полной ликвидации последствий пожара продолжаются.
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