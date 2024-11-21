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Пожарные тушат горящий склад на улице Федосеенко в Сормове

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Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России работают на тушении пожара, возникшего на территории промбазы на улице Федосеенко в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, загорелось имущество внутри складского помещения.

"В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 500 кв.м. Погибших и пострадавших нет", - уточнили в ГУ МЧС.

Работы по полной ликвидации последствий пожара продолжаются.

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Теги:
МЧС Пожар Сормовский район
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