Всероссийский турнир по следж-хоккею пройдёт в Нижнем Новгороде в выходные Спорт

Фото: Федерация хоккея Нижнего Новгорода

С 30 ноября по 1 декабря в Нижнем Новгороде на площадке КРК "Нагорный" состоится юбилейный V Всероссийский турнир по следж-хоккею.

"Турнир ежегодно собирает лучших следж-хоккеистов со всей страны, становясь все более масштабным и представительным событием в мире адаптивного спорта", - рассказали организаторы.



В этом году в турнире примут участие 19 команд из 12 городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Ярославля, Саранска, Екатеринбурга, Тулы, Кирова, Краснодара и Луганска.

Нижегородскую область представят сразу четыре команды:

"Торпедо-следж" (Нижний Новгород);

"Чайка-следж" (Нижний Новгород);

"Окские стрижи" (Дзержинск);

"Медведь" (Бор).



Игры пройдут в трёх дивизионах — от реабилитационного до спортивного. Также в рамках турнира состоятся матчи финального этапа первого Всероссийского чемпионата по следж-хоккею среди взрослых любительских команд.



Вход на турнир свободный (0+).

СПРАВКА:

Следж-хоккей – командная спортивная игра, паралимпийская версия классического хоккея. Только вместо коньков игроки используют специальные сани, а также две клюшки.